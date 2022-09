Tohle v Česku nosit nemůžu. Švéd skrývá svoji minulost, aby nenarušil Jágrovo vlastnictví

V minulé sezoně si odskočil do finského Jyväskylä, kde nasbíral 28 bodů v 52 zápasech, nyní se však už upíná na příchod do Česka.

Reportér Expressenu se ho pochopitelně zeptal, zda ví, že jde do klubu Jaromíra Jágra. „Ano, ano, vím to. Osobně jsem s ním ale ještě nemluvil. Všechno domlouval můj agent s jeho lidmi. Ale napište, že to byl Jágr, kdo mě naverboval. To bude vypadat dobře," vtipkoval forvard.