Trenér pro Spartu? Jandač Hořavu odmítl. Varaďa řeší i Švýcarsko, navíc je tu další zádrhel

Miloš Hořava, nebo Václav Varaďa. Souboj o uvolněné místo na sparťanské střídačce se celkem rychle vyprofiloval mezi tyto dva muže. Vedení pražského klubu paralelně rokuje s oběma, třeba Varaďa o víkendu vedl jednání s majitelem Sparty Karlem Pražákem.

Své si však řeknou i generální manažerka klubu Barbora Snopková Haberová a sportovní manažer Jaroslav Hlinka se sportovním ředitelem Petrem Tonem.

Hořava, jenž Spartu vedl v uplynulých třech sezonách (jen jednu však kompletně celou) spolu s Josefem Jandačem, by se návratu nebránil. Dal si však podmínku, že pokud by se jeho comeback zrealizoval, stalo by se tak jedině znovu s Jandačem po jeho boku.

Jenže bývalý kouč české reprezentace podle informací Sport.cz zkraje tohoto týdne dal sparťanské generalitě vědět, že nyní se vracet nehodlá. Vždyť už v dubnu po finálové prohře s Třincem avizoval, že si po velkém vytížení z posledních let chce nyní nějaký čas hlavně odpočinout a věnovat se rodině, kterou na úkor hokeje zanedbával.

Tím by se logicky nabízelo, že do pole position se dostal Varaďa. A po třech mistrovských titulech v řadě s Třincem by v tuzemsku asi jen těžko hledal větší lákadlo než Spartu. Vždyť dotáhnout ji k zisku poháru, na který čeká od roku 2007, je velkou motivací. I proto však Varaďa požaduje dlouhodobější smlouvu, která by mu dovolila pracovat s mužstvem a skládat si ho k obrazu svému.

V tom případě se však logicky vynořuje otázka, co by jeho příchod znamenal pro Hlinku a Tona. Byli by ve Spartě zbyteční? Není tomu tak. „Varaďa nepotřebuje být kromě trenéra i manažerem. Jen chce přesně určit, kdo by měl jaké kompetence. To znamená, za co by odpovídal on a za co zase někdo jiný," uvedl dobře informovaný zdroj Sport.cz

Což se nezdá jako nepřekonatelný požadavek směrem k vedení klubu. Jenže zádrhely tu přeci jen jsou. Tím nejzásadnějším je, že Varaďa podle Sport.cz stále zvažuje nabídky ze Švýcarska a Švédska. Byť ze Skandinávie by mělo jít „jen" o post asistenta, což necítí jako ideální volbu.

„Varaďa tak nyní čeká, jaký další návrh obdrží ze Sparty," míní zdroj. Sport.cz navíc disponuje informací, že Varaďa měl z prvních jednání se Spartou dojem, že ta upřednostňuje jako kouče spíš Hořavu... Což vás úplně nepřesvědčí, že byste měl klubu s eskem ve znaku kývnout...