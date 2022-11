Hlinka: Varaďa naším favoritem? To se nedá říct! S Tonem cítíme zodpovědnost za současnou situaci

Nedá se to říct. Uvidíme.

My s Petrem Tonem a nejvyšší vedení.

Co nejdřív, aby měl čas s týmem pracovat. Druhým krokem je dobře potrénovat, vyčistit si hlavy a hodit současnou situaci za hlavu. Myslím, že v kabině jsou charakterově dobří kluci. Jsem přesvědčený, že mužstvo máme dobré. Pořád je tu spousta kluků, kteří na jaře hráli finále extraligy. Myslím, že ten problém je někde jinde. Musíme ho najít a odstranit.

Jsou to věci, které si musíme vyřídit v kabině. Věříme tomu, že víme, kde problém je. Musíme na tom pracovat.

Neměli by si některé nefungující věci vyříkat i sami hráči v kabině?

Kluci si jsou vědomi, že si to musejí říct i mezi sebou. Teď (během reprezentační přestávky) je na to čas a věřím, že se to spraví.