Tři polští hokejisté v jednom týmu. Nemohli ani dospat, řekl na adresu krajanů třinecký Chmielewski

Díry v třinecké sestavě úspěšně zalepili hráči z prvoligového Frýdku-Místku. Poprvé od konce ve Vítkovicích se do sestavy podíval Vladimír Svačina a díky třem nahrávkám si užil nejzdařilejší zápas v této extraligové sezoně. „Je radost zahrát si zase extraligu! Dneska jsem si to užil a zítra zase do práce," připomněl Svačina, že už v sobotu Frýdek-Místek hraje v Třebíči.

Klíčovou roli v budování třineckého náskoku sehráli útočníci Marko Daňo, který donutil v úvodní třetině hosty ke třem faulům a Aron Chmielewski. Polský útočník vstřelil dva góly už v první dvacetiminutovce.

„Tohle vždycky potěší. Pochválím mladého (Jakuba) Michálka, který mi to u prvního gólu přihrál do prázdné brány. Měl kousíček místa a puk mi přesně nasměroval na hokejku. Takže klobouček. Druhá branka byla v přesilovce. Vystřelil jsem a ani nevím, jestli to náhodou někoho nelízlo. Ale bohudík, puk skončil v bráně," popisoval Chmielewski druhý a třetí zásah v této sezoně.

Ligou protřelý Polák v utkání proti Zlínu přivítal v Třinci premiérově krajany Filipa Komorskiho a Alana Lyszczarczyka, kteří patří k oporám prvoligového Frýdku-Místku. „A to máme ještě jednoho v záloze (obránce Barteka Ciuru). I tohle je motivace pro kluky z Polska. Jsou to šikovní hokejisté a vidí, že Aron se tu drží spoustu let. Že ty dveře do Třince nejsou zavřené a když budou hrát, jak hrají, bude šancí přicházet více," vykládal Svačina.

Zatímco Chmielewski při velké marodce nastoupil v prvním útoku vedle Andreje Nestrašila a Marka Daňa, polské nováčky zařadil Varaďa společně s Jakubem Šlahařem do čtvrtého útoku.

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Třetí gól Třince. Zleva překonaný brankář Libor Kašík ze Zlína a autor gólu Marko Daňo z Třince.Foto : Jaroslav Ožana, ČTK

„Je na trenérovi, jak to poskládá a je vidět, že to udělal dobře. Takže mi musí stačit zahrát si s nimi v reprezentaci. Jsme rádi, že se tři Poláci sešli v kádru mistra republiky. Je to skvělý pocit. Kdyby byla plná kapacita haly, je možné, že by pár autobusů z Polska přijelo," smál se Chmielewski.

Na parťáky z národního týmu Polska, kterému nedávno jen těsně unikl postup na olympijské hry, se hodně těšil. „Ani nemohli dospat, jak se těšili. Pro Poláka je česká extraliga něco extra a jsem rád, že šanci dostali. Doufám, že to nebylo naposledy," těšilo Chmielewského.