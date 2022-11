Třinec dostal pokutu za Růžičkova slova k rozhodčím, platit musí i arbitr

"Za mě to byl jasný 'šroubovák'. Sám jsem za to byl vyloučený ve druhé třetině. Teď jsem se na to znovu koukal, ale bohužel. Alibismus. Celý tým, všichni v kabině i fanoušci v tom mají hodně. Neříkám, že by to dopadlo jinak, ale mohlo," řekl po zápase Růžička s vědomím, že za kritiku rozhodčích dostane klub podle herního řádu soutěže pokutu.