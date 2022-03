Sparta má druhou výhru. Senzační obrat Jihočechů, Dynamo na kolenou

Pardubice vstoupily do druhého čtvrtfinálového duelu na ledě Českých Budějovic lépe než v pondělí, když je do vedení poslal v 16. minutě Vála. Druhá třetina nabídla řadu vypjatých momentů i bitek, ale především druhou branku Dynama, o kterou se postaral v 27. minutě z přesilové hry rychlou střelou Říčka. Domácí vrátil do hry o čtyři minuty později Holec, který překonal Frodla a snížil na jednobrankový rozdíl.