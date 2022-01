Třinec končí karanténu. V pátek bude hrát v extralize proti Zlínu

Hokejisté Třince začínají po týdenní karanténě trénovat a v pátek se po odložení tří zápasů vrátí do extraligy domácím duelem 41. kola proti poslednímu Zlínu. A to i přesto, že se při testech potřebných pro výstup z karantény objevilo několik dalších pozitivních nálezů na koronavirus u hráčů, kteří byli před týdnem negativní. Berani totiž nesouhlasili s odkladem utkání na rozdíl od Olomouce, která měla hostit Oceláře v neděli. Uvedl to server iSport.cz.

Foto: Michal Krumphanzl, ČTK Hokejoví Oceláři Třinec se vrací po karanténě do extraligy.Foto : Michal Krumphanzl, ČTK

Článek "Do karantény se dostali další hráči a členové realizačního týmu. S ohledem na vysoké procento nakažených v kádru jsme požádali o přesun utkání a vyhověla nám pouze Olomouc," řekla serveru deníku Sport tisková mluvčí Ocelářů Dita Ondrejková. Třinci tak v pátek pomůžou hráči z partnerského prvoligového Frýdku-Místku a juniorky. Hráči se v kondici udržovali doma individuálně. "Řešili jsme to prakticky stejně jako při vlně pandemie, která už v minulosti zatavila celou extraligu," uvedl kondiční trenér Marek Gryc. Tipsport extraliga Hokejový Třinec míří do karantény Třinec musel do karantény po pozitivním testu na koronavirus u několika hráčů a členů realizačního týmu. Odložil si páteční duel na ledě Liberce, v neděli v Karlových Varech a v úterý v Brně. Tyto zápasy už mají nové termíny. V Brně se Oceláři představí 6. února, v Karlových Varech o dva dny později a po změně pořadatelství přivítají Liberec 20. února. Třinečtí se potýkali se zdravotními problémy už delší dobu a v posledních utkáních před karanténou jim chyběla řada hráčů základní sestavy. Až dosud se navzdory pokračující pandemii v této extraligové sezoně žádná utkání odkládat nemusela. Od konce listopadu však může do hlediště jen omezený počet diváků - maximálně tisíc. Od úterý platí zkrácená karanténa ze 14 dní na pět. Již před startem ročníku upravilo vedení extraligy pravidla, kdyby covid-19 zasáhl do programu a utkání se musela odkládat. Zápas může být odložen maximálně o 30 dnů, následně by ale automaticky nenásledovala kontumace. Duelem by se zabývala sportovně-technická komise hokejového svazu. Mužstva, která chtějí postoupit do play off, musí odehrát alespoň 50 procent utkání. V případě, že některý z týmů nesehraje plný počet zápasů, do tabulky se mu započítá počet bodů podle průměrného zisku. Alespoň polovinu základní části čítající 60 kol už odehráli všichni. Hokej Varaďa: Žádná nabídka mi na stole neleží, ale cítím, že musím jít dál

