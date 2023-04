Třinecký fantom Kacetl střídal. Na jeho psychice se to určitě podepíše, věří Radil

Coby brankářská „dvojka" naskočil do druhého čtvrtfinále proti Spartě, pak odchytal víc než 620 minut v kuse s úžasnou úspěšností zákroků nad 95 procent. Zkrátka fantom play off jménem Ondřej Kacetl byl znovu na scéně. Ve středečním šestém semifinálovém mači proti Pardubicím ho ale kouč Zdeněk Moták po první třetině a třech inkasovaných gólech posadil. Za nic ho nevinil, ale třeba pardubický útočník Lukáš Radil věří, že Kacetlovo kouzlo vyprchalo. „Na jeho psychice se to stoprocentně podepíše."

Foto: Jaroslav Ožana, ČTK Třinecký brankář Ondřej Kacetl (vlevo) při středečním utkání už na střídačce a jeho kolega Marek Mazanec na scéně.

Byla to vlastně ve středu v Třinci identická situace, která se odehrála o zhruba 24 hodin dříve a pár desítek kilometrů severozápadněji. Vítkovický kouč Miloš Holaň potřeboval po zpackané první třetině proti Hradci Králové probrat svůj mančaft z letargie, a tak za stavu 0:2 vystřídal brankáře Klimeše za Stezku a zúžil sestavu. Ani on gólmana nekritizoval, jen výměnu bral za nutný impuls k obratu. „A ten vyšel," pochvaloval si po zápase, který Vítkovice vyhrály 3:2 a vynutily si šesté pokračování série. Jeho třinecký kolega Zdeněk Moták pak ve středu přemýšlel obdobně. O první pauze, kdy skóre z pohledu Ocelářů bylo 0:3, se pobavil s třineckým trenérem brankářů Jaroslavem Kamešem a rozhodli, že do druhé třetiny po téměř měsíci a deseti zápasech naskočí Marek Mazanec. „Mohl to být impuls, ale v konečném důsledku to nevyšlo," přiznal Moták. Ne, Mazanec neselhal. Pustil jeden gól z rychlého brejku, pak sledoval vzkříšení svých spoluhráčů a při páté pardubické brance už vzhledem k power play seděl na střídačce. Je ale otázkou, zda skutečně výměna mužů v masce bývá oním impulsem, který mužstvo probere. Jestli se tento tah nepřeceňuje. Tomáš Vondráček tečoval střelu Košťálka od modré čáry a Dynamo jde do trháku! 💥🏒 #TRIPCE #TELH pic.twitter.com/pdmxPcPKfF — Tipsport extraliga (@telhcz) April 12, 2023 Zpochybňoval ho při zápase v Třinci i hokejový expert O2TV Jakub Koreis, po utkání podobně mluvili i sami třinečtí hráči. „Neřekl bych, že to byl impuls," říkal o výměně třeba útočník Daniel Voženílek. A jeho parťák Andrej Nestrašil přidával: „Máme dva skvělé gólmany, takže se nám hraje úplně stejně, ať je tam Káca (Kacetl), nebo Mazy (Mazanec). Nic extra zajímavého se tedy nedělo. Třeba si Káca odpočinul a bude mít více sil na sedmý zápas." Ano, skutečně víc než impuls může mít efekt, že si první brankář odfrkne, že po smolných tečovaných gólech vjede na led někdo s čistou hlavou. A může to být i z pohledu trenéra iracionální rozhodnutí, které ale ke sportu patří – prostě cítíte, že váš gólman má dnes pech, a tak se zkusíte osudu postavit. Kdo bude za Oceláře chytat v pátek? Lze jen odhadovat, ale hlavním adeptem je pořád Kacetl. Ač pardubický Radil míní, že mu střídání nahlodá psychiku, už při loňském zlatém tažení obdobná situace v třineckém brankovišti nastala. A stejně z toho nakonec byl hattrick. Který třinecký brankář by měl začít sedmé semifinále? Ondřej Kacetl 78,5 % Marek Mazanec 21,5 % Celkem hlasovalo 158 čtenářů.