Gól z nebe, který Rulíkovi vyvolal temné vzpomínky. Zažil jsem toho tolik, že bych mohl napsat knížku

Ten impuls ke zkoumání situace vzešel od Nestrašila. Při přerušení přijel za sudími a prosil je, ať jeho ránu ještě překontrolují. „Stoprocentně jistý jsem si nebyl, ale věděl jsem, že je šance, že to gól byl. Pak kluci (videokouči) shora mávali, že byl, takže za to člověk nic nedá," říkal Nestrašil.

A jelikož při přerušení na kostce žádné odhalující záběry nešly, byl verdikt sudích, po kterém Třinec snížil na 3:4 překvapením pro všechny. I když... „V reálu jsem to neviděl, ale ve finále mě to nepřekvapilo, protože jsem na to zvyklý," sypal ze sebe po utkání pardubický trenér Rulík. „Takto jsme loni dostali gól s Boleslaví."

A hned mu na mysli vyskočil okamžik z loňského semifinále rovněž proti Třinci, kdy ještě velel Mladé Boleslavi. Ta ve třetím utkání vedla 3:1, v 59. minutě se boleslavský brankář Gašper Krošejl vytasil proti ráně Erika Hrni, ale po přezkoumání videa sudí rozhodli, že puk lapil až za čárou. Třinec snížil na 2:3, pak při power play vyrovnal a nakonec rozhodl v prodloužení. V sérii se dostal do vedení 3:0, které už nepustil.

📺 Vypadalo to jako parádní zákrok Romana Willa, po důkladném přezkoumání ale byl puk kousíček za čarou! 🥅🚨Andrej Nestrašil tak snížil z pohledu Třince na 3:4 a zařídil závěrečné drama. 🔥 #TELH #TRIPCE pic.twitter.com/YctVHJNLqn — Tipsport extraliga (@telhcz) April 12, 2023

„Já jsem zvyklý na vše. Nebudu to komentovat, protože jsem toho zažil tolik, že by mohl napsat knížku. My jsme tenkrát puk za čárou neviděli. Pokud tentokrát byl v bráně, pak to bylo správné rozhodnutí," říkal nyní v Třinci Rulík.

Ani kouč Třince Zdeněk Moták neměl bezprostředně po duelu jasno, jak se gól zrodil. „Pro nás je to daleko, byla tam skrumáž a je to neviditelné."

Televizní záběry prozradily, že sudí rozhodli správně, což mohla být pro Pardubice v daný moment velká rána. Však i útočník Dynama Lukáš Radil popisoval: „Jen to podtrhlo celou tu třetí třetinu, která byla z naší strany špatná. Že vyškrábnou z videa, že to byl gól."

Nakonec ale Dynamo už vedení nepustilo a vynutilo si sedmý rozhodující zápas. Klíčové se totiž ukázaly první dvě třetiny a získaný náskok 4:0. „Jako trenéři jsme tušili a apelovali na mužstvo, že kdybychom ve třetí třetině brzy inkasovali, že by to mohlo být sakra těžké. A bylo. Nicméně jsme výhru uhájili bojovností a je jedno, jestli to skončilo o gól nebo o dva, protože se hraje na vítězství," říkal Rulík. A i vedle něj stojící Moták přikyvoval. „Udělali jsme až příliš mnoho chyb, které byly bohužel potrestány. A ani třetí třetina, která byl z naší strany výborná, to nespravila."