Útočník Kohout cítil, že potřebuje změnu. Pro Kometu se rozhodl hlavně kvůli fanouškům

„Za Energii jsem nastupoval už od mládežnických kategorií. Dlouho jsem tam byl spokojený. V uplynulé sezoně jsem ale měl pocit, že už tak trochu stagnuju. Až ke konci jsem se zlepšil gólově a v počtu asistencí. Zdálo se mi, že mně už angažmá ve Varech nemá moc co víc dát. Takže jsem se rozhodl pro odchod. Nejen proto, že mně vypršela smlouva," svěřil se osmadvacetiletý forvard.

Kohout prozradil, že mohl vybírat z více nabídek. Ta brněnská se mu zamlouvala nejvíc. „Vždycky jsem snil o tom, že jednou obleču dres Komety. Hlavně kvůli fanouškům. Pokaždé mě fascinovalo, jakou atmosféru dokážou při extraligových zápasech vytvořit. A taky mě do Brna přivedlo to, že se Kometa netají mnohem vyššími ambicemi, než mají obvykle Vary. Věřím, že jsem se rozhodl dobře," přemítá. Podle něj naopak nehrálo při změně působiště významnou roli to, že pochází z Valašska.