Útočník Luboš Horký si vytvořil ke Kometě srdeční vztah. Nastal čas stát se jejím lídrem, tvrdí

Hru jsme hodně zjednodušili. Řekli jsme si, že není žádná hanba, když vyhodíme puk z obranného pásma třeba o plexisklo. Těch zmatků před naší brankou bylo totiž zpočátku docela dost. Už je to naštěstí minulost. A těžíme i z výborných výkonů brankářů. Na oba je obrovské spolehnutí. Je jedno, jestli chytá Marek Čiliak, který je momentálně bohužel zraněný, nebo Dominik Furch.

Příliš to neřeším. Jsem moc rád, že mně tam něco napadalo, avšak na korunu pro nejúspěšnějšího extraligového střelce rozhodně v tuto chvíli nemyslím. Na to je ještě hrozně brzy.

Nastupuju nyní pravidelně v elitní útočné řadě, a tak trávím na ledě mnohem víc času než dřív. Navíc chodím hodně na přesilovky, které nám zatím vycházejí, byť máme pořád co zlepšovat. A tím, že jsem se zkraje sezony párkrát trefil, jsem si zvedl sebevědomí.

Je to tak. Vždyť už nějaký ten pátek v Kometě jsem, a tak bych jí měl pomáhat víc než dosud. Dělám pro to maximum. Snad se mi to daří.