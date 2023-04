Už cítím šimrání v břiše, usmívá se natěšený Jank. Taková šance se nemusí opakovat!

Ve čtvrtfinále sice Mountfield odehrál o jedno utkání méně než jeho soupeř, ale přesto se proti Bílým Tygrům hodně nadřel. „Dost to bolelo. Nebylo to nic jednoduchého. Všechny zápasy byly vyrovnané a rozhodoval jediný gól. Štěstí se přiklonilo k nám. Ale postup jsme chtěli víc," tvrdil Jank.

„A snad ještě nekončíme a je to teprve začátek něčeho krásného. Něčeho, co v Hradci ještě nikdy nebylo," usmál se. Extraligové finále, natož titul, zatím hradečtí fanoušci neznají. „Ženou nás. Když jsem šel do města na nákup, lidi mě zastavovali. Hrozně už se na semifinále těší. A my taky," prozradil 30letý obránce. „Stačily nám dva dny volna a už jsme zase chtěli hrát, hned zase přišlo šimrání v břiše. Ze všech kluků čiší energie," pokračoval.