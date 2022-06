Už i Černý přijal nominaci na šéfa svazu: Není mi lhostejné, kam náš hokej směřuje

„Nabízím práci a zkušenost. Pro český hokej můžu být přínosem a pomoct mu. Není mi lhostejné, co se teď děje a kam náš hokej směřuje," prohlásil pro Sport.cz syn bývalého novináře a dlouholetého šéfa sportovní redakce České televize Otakara Černého.

„Nechci specifikovat, jestli mám velkou, nebo malou šanci vyhrát. Ta šance prostě je a pro mě je důležitá i cesta. Za posledních šest týdnů jsem se potkal a mluvil se spoustou lidí z hokejového hnutí a znovu mi to některé názory utvrdilo," doplnil Černý, jehož nominoval Středočeský krajský výkonný výbor.

Bývalý obránce, který má na svém kontě i několik extraligových startů za Kladno, v minulosti působil právě v tomto klubu i jako manažer, pracoval i na kladenském zastupitelstvu. Posledních jedenáct let je manažerem mládežnických reprezentačních výběrů, naposledy včetně uplynulé sezony u dvacítky. Je rovněž ředitelem Síně slávy Českého hokeje.

Právě tyto zkušenosti by chtěl využít, aby tuzemskému hokeji pomohl znovu vychovávat talenty. „Základním faktorem ve výchově mládeže je mít vzdělané a dobře zaplacené trenéry už u těch nejmenších dětí. V tom vidím velké rezervy. přitom od toho se odvíjí všechno; kvalita tréninkového procesu, komunikace s rodiči, úroveň celého prostředí. Nějaké trenéry už svaz financuje, je ale potřeba to posílit a sehnat do systému víc peněz," prohlásil Černý mladší, jenž se bude kromě prezidenta svazu ucházet i o funkci řadového člena výkonného výboru uvolněnou Liborem Zábranským po jeho nástupu k reprezentaci.