Užil jsem si to, pomohl klukům a teď sbalím tašku a vrátím se do Poruby, smál se vítkovický hrdina Guman

Návrat do extraligy byl pro vás zřejmě nečekaný?

Je to tak. Seběhlo se to strašně rychle. Po ránu, kolem desáté hodiny, mi oznámili, že pokud chci, mohu hrát za Vítkovice a já na to samozřejmě kývnul. Pak jsem vzal tašku s věcmi a posunul se o dvacet minut dál.

Zápas se vám povedl. Souhlasíte?

Jo, bylo to super. Dostal jsem od trenérů dost prostoru a jsem za to rád. Myslím, že důvěru, co ve mně měli, jsem splatil. Perfektní tři body.

Nejste až moc skromný, přece jen jste dal dva góly...

Byl to prostě jeden zápas. Nevím, co bude dál. Beru to tak, že jsem si to v Olomouci užil, pomohl jsem klukům, zahráli jsme si, uspěli a jedeme domů.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Hráči Vítkovic se radují z výhry.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Jak jste vaše trefy viděl?

V prvním případě nejprve Rosťa Marozs vybojoval puk, Marek Kalus ho převzal, posunul mi to po modré a já to přes jednoho z obránců hodil do brány. Moc jsem nevěřil, že to tam spadne. To, až jsem to v brance viděl. Při druhém gólu jsem od začátku věděl, co budu dělat. V momentě, když už jsem jel sám na Lukáše, bylo jasné, že si ho potáhnu do bekhendu a pak mu to vrátím do forhendu.

Finta to byla parádní. Inspiroval vás někdo, nebo to byla momentální myšlenka?

Táta takový nájezd viděl na internetu, je to tak pět let zpátky, a tehdy říkal, ať to tak někdy zkusím. Teď mě to zrovna napadlo, odhodlal jsem se k tomu a vyšlo to.

Právě tento váš gól na 3:1, který jste vstřelil v oslabení, bezprostředně poté, co jste na led skočil z trestné lavice po ubráněné přesilovce pět na tři, byl asi klíčový?

Já jsem se hlavně modlil, abychom neinkasovali my, protože jsem si vůbec nebyl vědom, že jsem fauloval a pak jsem viděl, jak nás sudí poslali do tří. To, že to tam vyplavalo a já dal gól, bylo jen plus.

Vaši spoluhráči hráli i včera s Libercem, ale na jejich pohybu to znát nebylo?

Byli v pohodě. Někteří jsou ještě teď na tom tak, že by mohli dál hrát. Zítra dostanou volno a odpočinou si na další, nedělní utkání.

Co bude s vámi v souvislosti s Vítkovicemi dál?

Jak už jsem říkal, nevím. Řešili jsme jen jeden zápas. Opravdu nic víc. Ještě dnes si proto sbalím tašku a vrátím se do Poruby.

Výkonem, který jste předvedl, jste si určitě o místo v týmu Ridery, který sužuje rozsáhla marodka, řekl. Nemyslíte?