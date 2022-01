V Kladně to vře! Během tréninku se spoluhráči měli krvavě poprat, klub to odmítá

Do úterní bitvy se Zlínem sice ani jeden z nich nezasáhl, tiskový mluvčí Rytířů Lukáš Jůdl ale odmítá, že by důvodem byl údajný vzájemný konflikt na tréninku.

„Račuk a Dotchin nezasáhli do posledního utkání ze zdravotních důvodů, které ale nesouvisí s tím, co se objevilo na sociálních sítích, to popíráme. Charakter zranění z pochopitelných důvodů nikdy nezveřejňujeme, proto ani v těchto případech nemohu být konkrétnější," reaguje Jůdl v klubovém prohlášení.