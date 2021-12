Věřil jsem, že když budu střílet a tlačit se do brány, padne to tam, tvrdil Krejčí

Jsou ty dva body pro vás takový malý povánoční dárek?

Hlavní je, že jsme vyhráli. S celky, které jsou v tabulce pod námi, je to důležité. Dva body se počítají. Jsou příjemné, i s ohledem na to, jak se utkání vyvíjelo. Po dvou třetinách to nevypadalo dobře. Myslím ale, že jsme hráli dobrý hokej, měli dost šancí, jen nám to tam nepadalo. Ve třetí třetině jsme se však trochu zlepšili, od založení, přes napadání, drželi jsme kotouč na holích v útočném pásmu a měli dost příležitostí na to, abychom vyhráli v normální hrací době. Jak jsem ale říkal, buďme rádi za ty dva body.

Foto: Luděk Peřina, ČTK Vlevo trenér Olomouce Zdeněk Moták, vpravo trenér Olomouce Jan Tomajko.Foto : Luděk Peřina, ČTK

Karlovy Vary výborně bránily střední pásmo. Přejít přes něj byl pro vás problém. Proč?

Dali dva góly, a pak hráli nepříjemný, důrazný hokej. Bylo fakt těžké, se přes ně prosadit. Od závěrečné třetiny jsme ale v rychlosti už jezdili k nim, dostali je pod tlak a ten jsme i zúročili.

Vyrovnával jste parádní střelou zpoza kruhu...

Padlo to tam, naštěstí. Já měl ale spoustu šancí v průběhu utkání už před tím vyrovnáním. Pořád jsem však věřil, že když budu střílet dál, tlačit se do brány, padne to tam. Škoda jen, že něco se neujalo o trochu dříve. Samozřejmě jsem ale za ten gól rád. Pak jsme na nájezdy vyhráli, a to je nejdůležitější.

Ten svůj jste proměnil tvrdým příklepem, to se v těchto situacích dnes už často nevidí

Na tréninku to tak často zkouším. Někdy i v zápasech. Při nájezdech jsem se však k tomu odhodlal poprvé s tím, že to tam padne nebo ne.

Do brány se vám po vážném zranění a dlouhé době vrátil Branislav Konrád a jak v Českých Budějovicích, tak teď s Karlovými Vary vychytal výhry. Jak to vnímáte?

Tři body z jihu Čech, to je hlavně jeho zásluha. A i dnes, přes dva góly v první třetině. Je vidět, jaký je to gólman. Nic si z toho nedělal, hodil to za hlavu a po zbytek utkání byl skvělý.

Jak jste si po dlouhé době užil české Vánoce?

Bylo to super. S nejbližšími jsme byli u rodičů, bylo tam strašně moc dárků, zejména pro děti. Mám i synovce od bráchy, byla to opravdu paráda. Najedli jsme se, užili si to a včera ráno jsme to měli po americku u nás v Olomouci.

Dnes začíná světový šampionát dvacítek. Odborníci našim moc šancí nedávají. Jak to vidíte vy? Myslíte, že mají šanci něco uhrát?