Video třikrát v akci. To ale nerozhodlo. Přijeli jsme jako pasažéři, odůvodňoval porážku Smoleňák

„Zápas nerozhodlo video, ale to, že jsme nehráli dobře. Špatný začátek, špatné to bylo ale i potom. S týmem jako je Třinec, nemůžeme hrát takhle nahoru dolů a nechat je dělat, co chtějí," nehledal výmluvy Smoleňák.

Právě kvůli jeho postavení před brankou rozhodčí neuznali gól Lalancetta v úvodní třetině na 2:1. „Bylo to těsné, stál jsem na brankovišti, snažil jsem se clonit Mazymu (Markovi Mazancovi). Prý jsem tam byl patami. Je to pravidlo, které se obhájí na obě strany. Nemyslím si, že to je úplně jasné, ale rozhodčí rozhodli, nemůžeme nic říkat," krčil rameny kapitán Hradce Králové.

Video to utkání vstoupilo v dalším průběhu zápasu ještě dvakrát a v obou případech sudí René Hradil a Peter Stano uznali gól Daniela Voženílka i hostujícího Radka Smoleňáka po střelách do branky, která nebyla na svém místě. Ani poslední branka Marka Daňa na 4:1 nebyla standardní. Třineckého útočníka uhánějícího na prázdnou branku podrazil Filip Pavlík a rozhodčí přisoudili Třinci technický gól, aniž by puk do branky směřoval.

„Abych se přiznal, těmto pravidlům moc nerozumím. Jak to brankoviště, tak můj gól do posunuté brány... To si rozhodčí obhájí na obě strany, je to loterie, nemyslím si, že je jasně dané, co je gól, co není gól. Co je brankoviště, co není brankoviště. Je to na rozhodčích, jak to posoudí. A vždycky si to obhájí, taková jsou pravidla. Nemůžeme nadávat," přemítal Smoleňák.

„I my jsme takový gól nedávno dostali a taky jsme si mysleli, že už to je dvě vteřiny po a jasně by neměl platit. Za gól jsme rádi, na chvilku nás to vrátilo do hry, ale furt to bylo hrozně málo," poukázal Smoleňák, kterého vstřelený gól potěšil i z jiného důvodu.

Foto: Vladimír Pryček, ČTK Zleva Miloš Roman z Třince, Radek Pilař z Hradce Králové a Filip Pavlík z Hradce KrálovéFoto : Vladimír Pryček, ČTK

„Mazy asi nadával, protože mohl mít tučnou prémii za nulu, tak bohužel. Musím se mu omluvit," podíval se na opodál stojícího brankáře Třince Marka Mazance, jenž mu palcem nahoru naznačoval, aby zdůraznil, že chytal skvěle. „Už to není, co to bylo, že Mazy?" reagoval hradecký lídr.