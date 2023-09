Vítěz bodování? Adeptů je letos hodně, shodují se hráči. Bartošákův tip překvapil

ANTOŠOVA BŘITVA: Hradec nemá být brán jako vicemistr! Stříbro bych mu odebral

Ve čtvrtek nám odstartovala nová hokejová sezona a asi už všichni fanoušci vědí, v jakých dresech budou jejich miláčci nastupovat doma a venku, vyposlechli jsme si i ambice jednotlivých klubů. Co ale já sleduju daleko víc, je příliv cizinců do extraligy. A budu pozorovat, kolik prostoru na ledě dostanou mladí hráči, jak velkou budou mít šanci se ukázat a jak hodně se posune kvalita juniorské extraligy v provázanosti s tou seniorskou. To je daleko zásadnější, než jestli v prvním kole vyhraje Kladno, nebo Olomouc.