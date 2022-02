Vítězný gól i steh na čele. Výhru nad Spartou si budu pamatovat, smál se třinecký Krenželok

Třinec o výhře nad Spartou rozhodl třemi góly ve druhé třetině. „Hráli jsme zodpovědně, dobře v defenzivě a využili jsme šance, co jsme měli. Mohli jsme přidat o pár gólů navíc, ale využili jsme, co jsme měli. První gól nás nakopl k super výkonu. Myslím, že jsme odehráli super zápas odzadu. A když tam měli nějakou šanci, tak nás Ondra (Kacetl) podržel," popisoval 24letý obránce.

„Kovy (Ondřej Kovařčík) mě tam super našel kousek od u mantinelu. Trochu překvapivě jsem měl volnou cestu až skoro do brány, tak jsem zkusil vystřelit k tyči. A přestože to šlo trochu doprostřed, propadlo to do branky. Asi tu situaci nerozebrali moc dobře, což mi ale nevadí" radoval se po třetí extraligové brance kariéry.