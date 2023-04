Vítkovice běsní, Voráček naopak stojí za sudími. A vysvětluje, proč Miškář nekopl puk bruslí úmyslně

„Na to, jak jsem na ně přísnej, tak si myslím, že dobře posouzeno," vyjadřuje se Voráček k uznanému druhému gólu, kdy podle Vítkovic bránil Okuliar v brankovišti Stezkovi v zákroku, stejně jako k rozhodující trefě Miškáře v prodloužení, která padla kopnutím bruslí.

Sudí však neshledali, že by šlo o „zjevné kopnutí" (úmyslné), a tak gól uznali.

„Hráč jde nohou do brzdy, když trefí kotouč. V té rychlosti dorazit a ještě nastavit nohu je nereálný. Úhel brusle se nezměnil po kontaktu s kotoučem. Podle mě štěstí. On si všiml toho puku, až když se mu odrazil od brusle (viz reakce hlavy)," míní Voráček.