KOMENTÁŘ: Kometa nemůže věřit na spasitele a pro Plzeň je z předkola už černá můra

Pokud byl výsledek o dva góly, šlo o pečeť vítězství do prázdné branky při power play soupeře. Až úplně poslední dohraný zápas skončil jasným výsledkem, Liberec porazil Brno 6:1 a u konce Komety bych se zastavil první.

Nejen v klíčových momentech série byl Liberec lepší. Kometa prakticky celou sezonu působila vyhasle, lídr brněnského mužstva Mueller sám na všechno nestačil, nevyšly ani tahy se slovenskými gólmany a má se za hotovou věcí, že kouč tam hned po roce končí, sám taky hned po vyřazení z play off přijímal zodpovědnost za nezdar, ale do trenérské práce v klubu se už nepohrne i nový reprezentační asistent Zábranský.

Převzít mužstvo má Martin Pešout, vracející se do Brna z Karlových Varů, má ale před sebou pekelně těžkou práci, a hlavní bude, jak si poradí s věčným stínem šéfa klubu. Jeho předchůdci Fiala ani Kalous to nezvládli.

V nesmlouvavé řeži play off byla Plzeň lehce zranitelná, brzy přicházela o sebedůvěru na ledě a Boleslav působila zkušeněji, s lepším týmovým projevem a nakonec se nenechala rozhodit ani tvrdším pojetí hry soupeře.

Ve čtvrtfinále sice budou Středočeši proti Hradci platit za outsidera, jenže mají před sebou ještě minimálně čtyři zápasy a týden plný hokeje. Zatímco Plzeň už je na dovolené, a protože se tak stalo druhým rokem po sobě, musí přemýšlet, jak hrát příští rok déle než jen do půli března.

Olomouc ale zjistila, že ani jeden fenomenální hráč sám vše neutáhne a musí litovat, že nedokázala sérii dotáhnout k postupu na vlastním ledě, kde soupeři z Ostravy už teklo do bot. Vítkovický tým, jenž byl při různých zdravotních trablech plný odhodlání a vůle, nezlomil ani první obdržený gól v pátém utkání.

Na Hané teď musí vyřešit dvě zásadní otázky. Kdo nahradí kouče Motáka, jenž má podle všeho namířeno do Třince, a jak to bude s budoucnosti Krejčího, jenž po olympijském smutku musí překousnout, že mu sezona končí takhle brzy, na což nebyl za posledních patnáct let zvyklý.