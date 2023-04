Vítkovice věří v účinek legálního léku. Historická otočka už není tak nereálná

„Dostali jsme tím legální lék na obnovu sil. Jednu historii už jsme rekordně dlouhým utkáním přepsali, teď se budeme snažit o přepsání té druhé," připomíná Holaň, že v tuzemském play off se ještě nikomu nepodařilo otočit sérii ze stavu 0:3 na zápasy.

„Vítkovice jsou teď favoritem série, my se je ale pokusíme zaskočit," slibuje trenér Mountfieldu Tomáš Martinec po třech porážkách v řadě. „Teď se ukáže charakter týmu, jak se dokážeme semknout a vytěsnit poslední prohry z hlavy," doplnil.

Hradecký kapitán Radek Smoleňák odmítá úvahy, že by Východočeši byli psychicky dole. „To je blbost. Kdyby nám někdo před sezonou řekl, že budeme výhru od finále, vezmeme to. Snad Vítkovicím zkazíme mejdan," doufá 36letý útočník, že Hradec se na třetí pokus dočká premiérového postupu do finále.