Nejdelší zápas historie? Celkem dost mi to vadilo, prohlásil vítkovický spasitel Lakatoš

Co vám jako první prolétlo hlavou, když jste kotouč zametl za brankáře Machovského?

Já byl rád, že konečně pojedeme domů... Poté, co jsme tady byli do jedenácti večer nebo do kolika (zápas skončil ve 23:20, 6 hodin a dvacet minut po jeho začátku - pozn. red.). Spadlo to z nás, byli jsme šťastní.

Většina by v tento moment asi jen vyhodila kotouč... 🏒 Dej však rozjel přečíslení a Lakatoš ho vyřešil parádní bekhendovou kličkou, která rozhodla tento historický zápas! 😱🚨 A TO V OSLABENÍ! 💀 #MHKVIT #TELH pic.twitter.com/HQQ7gm06vx — Tipsport extraliga (@telhcz) April 13, 2023

Šlo o nejdůležitější gól vaší kariéry? Nebo si ho schováváte až na sobotní sedmý duel?

To teprve uvidíme. Zatím je to jeden z těch lepších gólů. Za Liberec jsem dal pár gólů ve finále, tenhle ale řadím hodně vysoko.

I proto, že jste jím ukončil nejdelší extraligový zápas? Co na překonání rekordu říkáte?

Mně osobně to vadilo celkem dost... (usměje se) Je to o vůli, o morálu, který jsme předvedli. Jak my, tak samozřejmě soupeř. Pro oba celky to bylo fyzicky náročné, my byli ti šťastnější.

Foto: David Taneček, ČTK Trenér Vítkovic Miloš Holaň uděluje pokyny svěřencům.

V celém prodloužení se hrálo velmi opatrně a zdálo se, že ani čtvrtá nadstavba nemusí být zdaleka tou poslední. Byli jste připravení, že se utkání může protáhnout klidně do ranních hodin?

Nikdo nechtěl udělat chybu, měli jsme to v hlavách. Zvlášť když hrajete třetí, čtvrté prodloužení. Pohyb už tam ani nebyl, tvrdé kontakty také vymizely. Ale dokázali jsme nastavit hlavy na to, že jsme to zvládli.

Jaká byla atmosféra v šatně mezi prodlouženími? Došlo i na legrácky?

Nic takového, všichni jsme se snažili v hlavách nastavit tak, že se pořád pokračuje. A věřit. Nic víc.

Jak těžké bylo ve 105. minutě přepnout hlavy z módu oslav zpátky do zápasu, když sudí po konzultaci s videem neuznali gól Bukartse?

Videokouč nám hned hlásil, ať se připravíme do hry. Ještě než padl verdikt, jsme tušili, že gól možná platit nebude. Kdybychom se v hlavách nepřipravili, tak jsme neuspěli. Už jsem říkal před pár dny, že od stavu 0:3 na zápasy hrajeme o všechno. De facto o život. Teď je to najednou 3:3. Ještě ale není konec.

Může tohle být pro Hradec rána na psychiku?

Nedokážu odpovědět. Musíme se soustředit na nás, na svůj výkon a nerozebírat věci okolo.

Předpokládám, že o další rekord v minutáži už v sobotu nestojíte?

Ne! Doufám, že už žádné rekordy padat nebudou. Maximálně ve vstřelených gólech. Určitě ne v čase.

A rekord v otočce z 0:3 na zápasy na 4:3? To v českém play off ještě nikdo nesvedl...