Vrátili jsme se k tomu, co nás zdobilo. Zase tam byla obětavost, rvavost, kvitoval olomoucký Dujsík

„Měli jsme výrazně lepší pohyb a zdobila nás i obrovská bojovnost. A udrželi jsme si to po celý zápas, byť poté, co soupeř vyrovnal na 1:1, jsme trochu znervózněli. Závěr, kdy Liberec čtyři a půl minuty před koncem odvolal gólmana, jsme si pohlídali. Musím hráče pochválit za přístup k utkání. Byl asi nejlepší v sezóně," liboval si olomoucký kormidelník Jan Tomajko.

„Po dvou porážkách jsme potřebovali zabrat. Zdravě nás nabudily. Vrátili jsme se k tomu, co nás zdobilo před reprezentační pauzou. Zase tam byla neskutečná obětavost, rvavost," přidal svůj pohled obránce Kohoutů Tomáš Dujsík.

Klíčový byl podle něj třetí gól, který vstřelil olomoucký kapitán Jiří Ondrušek při dvojnásobné početní výhodě. „Uklidnil nás a pak už jsme to v pohodě dohráli," prohlásil zadák, který se sám také trefil z přesilovky na 2:1, a to až z třetí rány.

„Chybí nám spousta hráčů, a tak přesilovky hrajeme v jiném složení. Třeba já jsem u toho nově a trenéři chtějí, abych hlavně střílel. První rána mi nevyšla, druhá už sedla, jen mířidla jsem potřeboval sklopit. U třetí jsem viděl, jak perfektně cloní Honza Knotek, tak jsem se to snažil cpát na první tyč, v klidu jsem zamířil a naštěstí to tam trefil," popsal Dujsík.

Tomajko měl z využitých přesilovek radost. Hanáci totiž před utkáním v nich měli nejhorší úspěšnost ze všech extraligových týmů. Zisk tří bodů ale nepřikládal jen těm. „Pomohli jsme si nimi, to je jasné. Výborně jsme však tentokrát hráli i při hře pět na pět," zdůraznil.

Kouči Bílých Tygrů Patriku Augustovi do řeči příliš nebylo. „Prohráli jsme vlastní nedisciplinovaností. Naservírovali jsme domácím přesilovky a díky těm vyhráli. Nejprve vysekneme soupeři hokejku, na to diskutujeme s rozhodčími. Hrůza! Nejsme schopni vyhrávat za tři body, a tak chápu, že hráči jsou frustrovaní. Pokud ale nebudou mít chladnou hlavu, stejně to nepůjde," láteřil rozzlobený Augusta.