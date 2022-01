Zákroky gólmanů pomáhají. Hrubcovo Saves help obdarovalo děti v porubském stacionáři

Jedná se o doposud největší dar, který organizace Saves help od svého vzniku v roce 2019 předala. „Je nás v Saves help už skoro šedesát gólmanů a všichni do jednoho chceme pomáhat lidem, kteří nemají takové štěstí jako my," řekl mladší z dvojice vítkovických brankářů 25letý Aleš Stezka.

„Když jsem tady ty děti viděl, bylo mi až úzko. Máme s Dankem oba malé děti a člověk si musí vážit toho, že jsou zdravé. Těší nás, že jsme jiným mohli pomoct a život jim aspoň trošku zpříjemnit. Je to mazec, je to šílené. Tohle by se dětem dít nemělo. Měly by mít hezké dětství. Snad jim ty pomůcky, které se za ty peníze koupily, život aspoň trochu zpříjemní," uvedl Stezka.

S konkrétním návrhem přicházejí mezi gólmany Šimon Hrubec a Michal Raszka (předseda Saves Help - pozn. aut.). Odsouhlasit obdarovatele musí všichni brankáři, kteří na konto Saves help přispívají desetikorunou za zákrok. „Když si o tom ve skupině pak píšeme, tak je všechno super, ale teď jsem tady a vidím ty malé děti. Derou se mi do očí slzy. Až tady si člověk uvědomí, jaké malichernosti občas řeší," svěřoval se o dva roky starší Daniel Dolejš.

Stacionář v Ostravě-Porubě, který pečuje o osmadvacet dětí s mozkovou obrnou a genetickými a metabolickými vadami, z daru zakoupil čtyři rehabilitační pomůcky. „Vybírali jsme velmi pečlivě, aby byly pomůcky maximálně užitečné pro většinu našich klientů. Zvolili jsme vertikální stojany, které jsou schopné se individuálně přizpůsobit anatomickým potřebám dětí. Budou pro nás nedocenitelným pomocníky," uvedla primářka Dětského rehabilitačního stacionáře Jana Robenková.

Děti tak už nyní mohou cvičit na multifunkčním zařízení Baffin (70 tisíc korun), stojanech Coco (60 tisíc korun) a Lori (54 tisíc korun) či na terapeutické vibrační plošině Galileo (131 866 korun). „Když jsme Saves help zakládali, bylo naším snem a velkým cílem pomoct nějaké instituci darem pomůcek, které budou lidem pomáhat na denní bázi. To se povedlo po necelých třech letech, za což patří velký dík mým brankářským kolegům i fanouškům, kteří nás podporují," vzkázal z kempu před odletem na Olympijské hry do Pekingu reprezentační gólman Šimon Hrubec.