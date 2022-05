Zkreslené či přímo nepravdivé! reaguje APK na tvrzení Zbořila s Dědkem. Ten prý otočil o 180 stupňů

„Z právního posudku, který pro APK připravila renomovaná advokátní kancelář, jasně plyne, že výběr marketingového partnera proběhl v souladu se zákonem, tedy naprostý opak toho, co tvrdí jak pana Zbořil, tak pan Dědek," dodává Loukota.

Zároveň avizuje, že nepravdivé je i tvrzení, že členové asociace byli, nebo jsou nuceni od sezony 2023/24 postoupit veškerá marketingová práva na APK. „Stejně jako tomu je v současné době (a platilo to prakticky vždy), i od sezony 2023/24 zůstává členům APK většina marketingových práv, jež si obchoduje každý klub sám," vysvětluje Loukota.

„Jak tedy mohla APK postoupit marketingová práva za dvě miliardy, když nebyl nikdo, kdo by byl ochoten takovou částku zaplatit?" podivuje se.

Když se loni vybíral výhradní marketingový partner hokejové extraligy pro sezony 2023/24 až 2027/28, ucházela se o to kromě nynějšího držitele práv BPA sport marketing i společnost Relmost, kterou vlastní právě Dědek. Nakonec ale většina klubů hlasovala pro první možnost, takže APK uzavřela smlouvu s BPA.

BPA soudí, že ničím nepodložené je Zbořilovo vyjádření, že hráčská smlouva pošlapává osobnostní práva hráče. APK si údajně není vědoma, že by kdy nastal nějaký takový případ a že by hráči byli prezentováni způsobem, který by je dehonestoval.