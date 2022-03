Mazanec, nebo Kacetl? Hlavní je vyhrávat, pak budeme vítězové všichni, říká hrdina loňského play off

„Pilně se připravujeme a uvidíme, koho nasadí trenér do prvního zápasu," říká Mazanec. „Jdeme za vítězstvím a je jedno, kdo tam půjde. Hlavní je vyhrávat, protože pak budeme vítězové všichni," doplnil parťáka Kacetl.

S příchodem Marka Mazance do Třince před touto sezonou se předpokládalo, že se exhradecký brankář stane jasnou třineckou jedničkou mezi tyčemi. Podle počtu odchytaných utkání v základní části to tak i může vypadat. Mazanec dostal šanci ve čtyřiatřiceti zápasech, Ondřej Kacetl odchytal o devět utkání méně.

Před startem play off se ale o jasně rozdělených rolích hovořit nedá. V závěru základní části byl vytíženější překvapivě hrdina minulého play off 31letý Kacetl, který z posledních deseti zápasů Třince nastoupil do sedmi. Odchovanec Znojma měl v pětadvaceti odchytaných zápasech nejnižší průměr 1,64 obdržené branky na zápas a nejvyšší úspěšnost zákroků rovných 93 procent.

Třinec bude obhajovat dva zisky Masarykova poháru z posledních dvou dohraných ročníku hokejové extraligy. Cesta k oběma titulům byla velmi podobná. Neprostupná defenziva a extrémně nebezpečné výpady k brance soupeře.

„Loni mi tato strategie, kdy na brankáře nejde moc střel, sedla. Ale přestože tento styl praktikujeme celou sezonu, tak není jednoduché být v zápase, ve kterém na vás jde minimum střel," přemítá Kacetl. „Musíme být soustředění na každou střelu, který může přijít odkudkoliv a nesmíme podcenit žádný puk. I kdyby to bylo jen nahození," zdůrazňuje Kacetl.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Brankář Třince Ondřej Kacetl při utkání s Libercem.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Zatímco Kacetl už má jedno velmi povedené play off v třineckém dresu za sebou, Mazance vrchol sezony pod vedením trenéra Václava Varadi čeká poprvé. „Není úplně ideální, když na vás jde málo střel. Na to se moc nedá připravit, brankář prostě musí udržet hlavu v zápase. Je to tak od začátku sezony, jsme na to tak nějak zvyklí. Je to o soustředěnosti a o tom vytáhnout zákrok ve správný čas," přemítá Mazanec,

„Nudu" v brance zahání všelijak. Třeba zpěvem. „Zpívával jsem si, ale už mě to přešlo," směje se Mazanec. „Ten psychický tlak je v zápasech, kdy na mě nejdou střely tak enormní, že už ani zpívání nepomáhalo. Teď spíše sleduju a přemýšlím nad situacemi na druhé straně," prozrazuje rodák z Písku Mazanec.

Jestli bude jedničkou v play off Mazanec nebo Kacetl, oba spojuje touha zvednout na konci play off nad hlavu podruhé v kariéře Masarykův pohár. „Zase to bude nesmírně těžké. Možná ještě těžší než loni," zdůrazňuje obhájce trofeje Kacetl.