Exodus z Ruska začíná. Prozatím jde převážně o finské hokejisty

Zatímco Granlund dal Salavatu Yulajev sbohem už před středečním startem play off KHL, další čtveřice jej následuje v pátek před druhým utkáním série 1. kola s Novosibirskem. Jde o finského brankáře Juhu Metsolu a šampiony z her v Pekingu, útočníky Sakariho Manninena, Teemu Hartikainenena a dánského beka Larsena. Ufa je tak prvním týmem v KHL, který musí dohrát play off výhradně s ruskými hokejisty.