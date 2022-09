Slovensko pod palbou kritiky: Zoufalci, kteří pro prachy zahodili páteř! Podporujete ruský terorismus

A tak vlastně ani není překvapením, že z evropských států (vyjma těch postsovětských) mají Slováci v KHL nejpočetnější zastoupení. S Júliem Hudáčkem, který do KHL zamířil jako poslední, už je Slováků osm.

Vcera jsem to nezaznamenal, ale tohle se slovakum fucked povedlo..tvl, maji spoustu dalsich hracu, slusnou nastupujici generaci a budou cekat na par zoufalcu, kteri se rozhodli pro prachy zahodit pater..👎🤮 pic.twitter.com/odPLo8WRve

Na Slovensku jsou však lidé s podobnými názory v menšině. Nebo alespoň je neprezentují veřejně. Naopak se pro hráče mířící do Ruska snaží najít pochopení, což dokumentuje i postoj Branka Radivojeviče, jenž má se slovenským nároďákem stříbro a bronz z MS a dnes působí jako sportovní ředitel Trenčína.

„Hokej je pro kluky zaměstnání. Není to jejich válka, nejdou podporovat Putina. Jdou hrát hokej a vydělávat peníze. Kariéra hokejisty trvá 10–15 let, musí využít každé příležitosti. Zároveň platí, že každý je zodpovědný za své činy," uvedl pro deník Pravda Radivojevič, jenž během své hráčské kariéry v KHL šest sezon nastupoval, stejně jako má ve své sbírce český titul s Libercem (2016).

„Chybí mi tam lidskost. Bohužel i dnes umíme zdůvodnit, že hráč vydělá v KHL dvě stě padesát tisíc eur a více, ve slovenské extralize jen, dejme tomu, sedmdesát. Argument je jeho krátká kariéra. Mně to připadá trapné a směšné. Ať se ti pánové nezlobí, ale považuji to za aroganci vůči lidem, co v dnešní době přehazují každé euro, aby uživili rodiny," tvrdí Radosa a neskrývá, že rozhodnutí svazového výkonného výboru ho pořádně vytočilo.