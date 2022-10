Třinec podepsal Samuela Bučka. Udělal jsem chybu, říká mladý Slovák

„Má velký potenciál být bodovým hráčem. Po dlouhých rozhovorech se Samuelem víme, že je motivovaný a ochotný na sobě pracovat, podřídit se potřebám mužstva. To bylo rozhodující," řekl k angažování Bučka hlavní trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

Buček vešel do podvědomí hokejových příznivců doposud hlavně tím, že odmítl působit v nižší zámořské AHL a v době, kdy Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině, podepsal smlouvu v Kontinentální lize. V Nižněkamsku vydržel jen šest utkání, ve kterých nebodoval, klub ale nepouštěl dobrovolně a svého kroku hrát v této době hokej v Rusku nezalitoval.

„Mrzí mě, že momentálně žijeme ve velmi těžké době, ale navzdory tomu jsem se rozhodl jít do KHL, která vždy byla a bude top evropskou ligou. Bohužel, někdy se věci nevyvíjejí tak, jak si přejeme, a na svou šanci ukázat se v KHL si ještě musím chvilku počkat. Stále jsem mladý a všechno mám před sebou," uvedl Buček na svých sociálních sítích jen pár dní po svém konci v Neftěchimiku.

Po podpisu v Třinci své vyjádření poupravil. „Udělal jsem chybu a věřil tomu, že dostanu dost prostoru, abych se po zranění dostal zpátky do formy a byl užitečným hokejistou. To se nestalo," popisoval Buček. „Chci hledět dopředu, odvést maximum pro tým a posunout se v kariéře. Oceláři jsou obrovská výzva, ve které chci a musím uspět," řekl útočník.

Sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek si za angažováním kontroverzní postavy do týmu stojí. „Samuel Buček je mladý perspektivní hráč, který si jde tvrdě za svým a je ochoten přijímat při tom rány. Příkladem toho je loňské finále slovenské extraligy, které odehrál se zlomeninou. Samuela jsme před dohodou podrobili dlouhému a pro něj možná i ne příliš příjemnému rozhovoru. Přesvědčil nás, že mu jde primárně o to hrát co nejlepší hokej, zlepšovat se a pomoci týmu k úspěchu. Přeju mu, aby se mu u nás dařilo a ukázal, že umí hrát i jinde než v domovské Nitře," uvedl na Bučkovu adresu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

✍️ Po dotažení všech nezbytných papírů oznamujeme příchod útočníka Samuela Bučka, který je připraven naskočit do dnešního utkání proti @HCSpartaPraha. 📃 TZ ➡ https://t.co/ZagvPYO4sT pic.twitter.com/akfXRmPNLb — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) October 16, 2022

A zároveň přiznal, že se i nadále rozhlíží po hráčském trhu po dalších posilách. „Aktuální situace není jednoduchá a kvalitních hráčů není nazbyt. Stále se rozhlížíme a sondujeme. Rádi bychom získali posilu, a to i do defenzivy. Věřím, že se nám to do konce ledna povede," uzavřel Peterek.

Hokejoví experti Jakub Koreis a Jiří Hrdina krok Třince kritizují. „Hráči, kteří podepsali do KHL v situaci, jaká je, jasně ukázali, že nemají žádné morální hodnoty. Jediné, co to ukazuje, že je zajímají peníze a je jim jedno, že na těch penězích je krev. Je mi z vás špatně, Oceláři," napsal na svém twitterovém účtu bývalý hokejista a nyní odborník v O2 TV Jakub Koreis.

Podobně se vyjádřil také trojnásobný vítěz Stanley Cupu a mistr světa z roku 1985 Jiří Hrdina „Bych blil," přidal se a ke tvému tweetu připojil palec dolů.

Fanoušky zpráva o příchodu slovenského útočníka rozdělila na dva tábory. „To už nikdy nemá hrát, protože udělal chybu? Dyť je to mladý kluk, co chtěl hrát v dobré soutěži za pořádné prachy. Asi se zachoval jako blbec, ale každý má dostat druhou šanci," souhlasí s krokem Třince Daniel Wojnar.