A tak i rozhovor nejde začít jinak než otázkou na zraněného Chytila a Sedláka. Nastoupí proti Slovinsku?

Filip to v úterý zkoušel s celoobličejovým krytem. Má zranění na tváři, ale do dnešního zápasu určitě nepůjde. Lukáš Sedlák dostal pukem do spodní části těla a hrát bohužel nebude. Do první formace se tak posune Michael Špaček a do centru dáváme Dana Voženílka. Hrát bude Filip Chlapík.

U Lukáše Sedláka ale nevypadají prognózy podle informací Sport.cz příliš nadějně.

Čekáme na verdikt doktora. Ale pravda je, že to dobře nevypadá. Lukáš je obrovský bojovník, třeba za dva dny bude situace jiná. Nicméně to nemůžeme řešit za tři dny, turnaj je krátký.

Řešíte tedy povolání náhradníka?

Už po posledním vyřazování v Brně jsme se s hráči, kteří se nedostali do nominace, bavili, jestli odjíždějí na dovolenou a kdo by z nich mohl eventuálně přijet. Martin Havlát (generální manažer) je teď hodně na telefonu a bohužel si musíme připustit, že je to na stole. Přáli bychom si, abychom to rozhodnutí nemuseli dělat. Nechci mluvit za našeho pana doktora, ale dnes je situace okolo Lukáše taková, že musíme být nachystaní.

Jediným na předzápasovém rozbruslení byl gólman Karel Vejmelka, znamená to, že...

Neberte to nezdvořile, že vám neříkáme dopředu, kdo bude chytat. Nic netajíme, ale ať si soupeř láme hlavu, který z našich tří skvělých gólmanů nastoupí a připravují se. Kdybyste viděli, jak má Zdeněk Orct fantasticky nachystanou přípravu na brankáře soupeře, tak byste pochopili, proč to chceme zveřejňovat až těsně před zápasem, aby se protivník nemohl cíleně chystat. Nechceme odkrývat karty zbytečně brzy.

Ostatní hráči absolvovali předzápasový mítink. Co se o Slovinsku dozvěděli?

Je pravda, že statistiky jsou jasné. Slovinci zatím prohráli všechna utkání, ale nepodceňujeme vůbec nic. Trošku jsme pozměnili herní plán. Jsou hodně vylučovaní, musíme si pomoct tedy přesilovkami. Švýcaři nad nimi vyhráli 7:0, ale čtyři góly dali z přesilovek. Musíme být aktivní a pro přesilovky si chodit.

Nechceme přivolávat další potíže, ale kdyby se znovu zranil útočník, pošlete někoho z beků dopředu?

To nevím. Byl bych raději, abychom dohráli zápas na méně útočníků, než abychom dávali beka dopředu. Věřím jim, ale nechceme z toho dělat selanku. Doufám, že to nebudeme muset řešit. Když to nastane a někdo se zraní v průběhu, musíme na to zareagovat a koučovat tak, abychom pomohli hráčům a vyhráli.

Jak s celou tou situací okolo zraněných pracujete? Snažíte se to třeba odlehčit...

To odlehčit nejde. Shodneme se na tom, že je to nestandardní. Začalo to už v přípravě utkáním proti Rakousku, kdy se zranili Roman Červenka a David Jiříček, teď to pokračuje. Kluci to cítí, musí se semknout a jít si za tím, proč jsme sem přijeli. Odehrát tu deset zápasů a poslední vyhrát. Medailový cíl se nemění. Šatna si to musí vyřešit. Musí mít svého lídra, kterým je Roman Červenka. Má obrovské zkušenosti, je na desátém mistrovství světa. A on pomůže, ovšem pro nikoho to není jednoduché.

Naopak pozitivem je, že nejste příliš vylučovaní.

Ano. To už bylo téma na prvním kempu v Plzni, kdy jsme začali přípravu. Loni jsme byli hodně vylučovaní, takže na to teď Kari (Jalonen) dost dbal. Zároveň jsme za to rádi, že jsme třetí ve využívání přesilovek, ale taky si musíme si připustit, že turnaj bude gradovat a čekají nás těžší soupeři. A tam musíme být nachystaní.

Ale asi jen nestačí říct: Nefaulujte. Takže co funguje?