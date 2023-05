Klasický první. Na začátku to bylo trochu rozlítané a nervózní. Potom se to ustálilo. Ke konci jsme začali hrát naši hru a zápas jsme si pohlídali. Přiznám, že jsem to trošku čekal. Všichni mají na úvod hodně energie, bylo to nahoru dolů. Snažili jsme se držet naší hry. Od druhé třetiny se to trošku zklidnilo. Už to nebylo tak rozlítané. Na rovinu jsem to očekával. Nastoupily proti sobě dva vyrovnané týmy, které si to na férovku rozdaly.