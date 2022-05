Konflikt, nebo něco jiného? Proč útočník Simon zmizel z mistrovství světa?

Co stojí za nenadálým opuštěním útočníka Dominika Simona z mistrovství světa? Je to skutečně incident se spoluhráčem Filipem Hronkem, který se už v úterý stal propíraným veřejným tajemstvím? Nebo jsou to citlivé osobní důvody, jak vysvětloval jeho kvapíkový odjezd generální manažer reprezentace Petr Nedvěd? Sport.cz požádal vedení reprezentace o odpovědi na otázky, které by "kauzu" ozřejmily, avšak kouč Kari Jalonen dál zůstal tajemný.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Útočník Dominik Simon na tréninku české reprezentace v dějišti MS.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Článek Ještě v pondělí odpoledne byl na tréninku, dával rozhovory, aby o pár hodin později už nebyl součástí týmu a z Tampere odletěl. Dominik Simon překvapivě zmizel ze světového šampionátu. Proč? "Omlouváme se, ale vzhledem k tomu, že jde o citlivou osobní věc, nemůžeme se k tomu více vyjadřovat. Prosíme v tomto směru i vás média, abyste respektovali naše rozhodnutí celou záležitost dále nekomentovat," řekl ve středu kouč Kari Jalonen. MS v hokeji GLOSÁŘ Z TAMPERE: Deset dní, které otřásly Jalonenovým světem Isport.cz v úterý uvedl, že mělo dojít k fyzickému incidentu mezi Simonem a Filipem Hronkem. Podle informací Sport.cz jde pouze o část událostí a jak už v úterý večer psal ve svém Glosáři z Tampere Martin Kézr, tak "útočník Anaheimu se necítil v dějišti turnaje psychicky dobře a zvolené řešení bylo pro něj za dané situace asi to nejlepší." Víc rozebírat situaci by bylo za hranou slušnosti. Také Michal Sivek, Simonův agent a zároveň hráčský zástupce Filipa Hronka, pro Sport.cz pouze řekl: "Vše už bylo řečeno. Prosím, respektujte jeho soukromí." A třeba komentátor Robert Záruba na svém Twitteru napsal: „Opravdu velmi osobní téma. Trivializovat to zmínkou jen o nějakém konfliktu považuju za velmi zkreslující a krajně necitlivé." Ověřil jsem si informace o pozadí odletu Dominika Simona domů - a musím korigovat svůj původní tweet. Není to na upřesňující tiskovou zprávu, naopak opravdu velmi osobní téma. Trivializovat to zmínkou jen o nějakém konfliktu považuju za velmi zkreslující a krajně necitlivé. — Robert Záruba (@robertzaruba) May 17, 2022 Nicméně je zřejmé, že úterní události s týmem zatřásly. Není to omluva pro porážku s Rakouskem, ale dle zpráv měly na hráče negativní vliv. "Všichni hráči, kteří tady jsou, a i ti, kteří prošli tréninkovými kempy, patří do naší hokejové rodiny. A i v rodině ctíte zásadní pravidla. Tak to děláme taky. Chápeme sledovanost mistrovství světa a snahu o co největší informovanost směrem k našim fanouškům. Ale vše má své limity. Děkujeme za pochopení." Otřepe se tým z těchto událostí? MS v hokeji Pastrňák už je v Tampere. Hned u arény ho zdravil Hertl

Reklama