Tampere (od našeho zpravodaje) - Při premiéře zasáhl jako střídající gólman do duelu se Švédy (3:5), odchytal přes 31 minut a propustil jedinou ze šestnácti střel. Při druhé šanci na turnaji už brankář Ilvesu Tampere dostal od trenérů porci celého zápasu proti domácím Finům (0:3) a připsal si šestnáct úspěšných zákroků, ale také třikrát lovil puk ze sítě. „Ani jeden gól si nevyčítám. Nebylo to pro mě vůbec jednoduché, snažil jsem se to zvládnout se ctí," vykládal Langhamer.