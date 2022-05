Byl to zvláštní zápas, že?

Neměli jsme moc šancí, což nás celý turnaj trošku trápí. Jsme hodně v útočném pásmu, točíme tam všechny čtyři lajny, ale pořád jezdíme okolo. Musíme se víc tlačit do branky. Jednoho musíme před ní zaparkovat, k tomu víc střílet a posbírat nějaké góly. Dáváme si to, ale nic z toho. Musíme vypálit jednu dvě střely, udělat bordel před bránou a mít nějakou dorážku. Když gólman vidí střelu, chytí ji.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Finsko - ČeskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Jak to bylo fyzicky náročné utkání?

Bylo. Hráli jsme víc oslabení, než jsme chtěli. Musíme být lepší, teprve teď začíná to hlavní a určitě chceme ve čtvrtek podat lepší výkon. Ztráceli jsme ve středním pásmu puky. Musíme to zjednododušit, jít za kotoučem. V první třetině jsme napadali, Finové s tím měli problémy, ale bylo to málo.

Teď vás ve čtvrtfinále čeká Německo. Co očekáváte?

Švýcaři, vítěz skupiny, je dnes porazili až na nájezdy. Mají pár top hráčů, je to hodně fyzický tým a bude to náročný hokej. Musíme se na to připravit, ale věřím, že máme lepší tým a že budeme hrát lepší zápas než dnes. Musíme na to vlítnout od začátku a nečekat. Na tomhle turnaji jsme kolikrát čekali, co udělá soupeř místo toho, abychom my udávali tempo a nepodřizovali se. Musíme hrát agresivněji a jít do brány, gólů tam moc nebylo.

Jen jeden vstřelený gól za dva poslední zápasy. To je varování, ne?

Kolikrát vymýšlíme moc. Chtělo by to začít gólem v přesilovce, pak se to otevře. Může to někdo tečovat, spadne to tam. Chce to jít ale víc do brány.

Ve středu se přesouváte do Helsinek, Němci cestovat nemusí. Je to komplikace?