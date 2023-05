Riga (od našich zpravodajů) - A za jakých okolností by Jalonenovi svěřenci bojovali o semifinále v Rize a za jakých by se naopak museli pro čtvrteční duel stěhovat do hlavního dějiště šampionátu v Tampere?

Češi skončí ve skupině druzí...

Pokud jakýmkoli způsobem porazí v úterý Kanadu. Pakliže by výběr Javorového listu v pondělí prohrál v základní hrací době s Norskem, stačil by Čechům i bod.

Ve čtvrtfinále by pak národní tým šel na třetího ze skupiny A, což by bylo velmi pravděpodobně Finsko a musel by za ním cestovat do Tampere. Třetí v „áčku" může teoreticky skončit i Švédsko nebo Dánsko, které by ale potřebovalo v pondělí jakýmkoliv způsobem porazit Švédy a v úterý pak naplno bodovat proti Finům.

Češi skončí ve skupině třetí...

Kanada má oproti Česku a Lotyšku odehráno o zápas méně, v pondělí ještě nastoupí s Norskem. Pokud splní roli favorita, v tabulce o bod přeskočí Česko. Jalonenův tým by pak skončil třetí, když uhraje proti výběru Javorového listu bod. Pokud by vyšli Češi bodově naprázdno, musí ke třetí příčce doufat, že Lotyšsko v úterý večer nevyhraje po 60 minutách nad Švýcarskem.

Ve čtvrtfinále by pak národní tým šel na druhého ze skupiny A. Jím by nejpravděpodobněji byl poražený z úterního odpoledního duelu mezi USA a Švédskem (pokud výběr Tří korunek v pondělí nezaváhá s Dánskem). Druzí můžou teoreticky skončit i Finové.

Češi skončí ve skupině čtvrtí...

Pokud nezískají ani bod proti Kanadě a Lotyši naopak po 60 minutách porazí Švýcary.

V tom případě by Češi šli ve čtvrtfinále na vítěze skupiny A, kterým bude USA, nebo Švédsko. Finové už skupinu ovládnout nemohou, v případě bodové rovnosti by proti nim hrála horší bilance vzájemných zápasů proti USA i Švédům.

Budou hrát Češi čtvrtfinále v Rize, nebo v Tampere?

První dva týmy v každé skupině by se pro čtvrtfinále neměly stěhovat a nastoupit k němu v místě, kde odehrály dlouhodobou část turnaje. Má to ale několik výjimek...

Tou zásadní je, že domácí Finové a Lotyši budou hrát v případě postupu do čtvrtfinále vždy doma. I kdyby tedy Češi skončili ve skupině např. druzí a znamenalo by to jít na Finy, stěhovali by se ke čtvrtfinále do Tampere. Naopak tato úprava pravidel může přinést i „bonus", že kdyby skončili Češi třetí (stejně jako v Tampere Finsko), nemuseli by se stěhovat (nepostoupí-li zároveň Lotyšsko).

Hledají se poslední dva čtvrtfinalisté

Jistotu účasti ve čtvrtečním čtvrtfinále ze skupiny v Tampere už získaly USA, Švédsko i domácí Finsko. V Rize je jasné, že mezi elitní osmičkou letošního šampionátu nebudou chybět Švýcarsko, Kanada i Česko.

O posledních dvou postupujících se rozhodne na dálku mezi Němci a Dány, respektive Slováky a Lotyši. Domácí tým potřebuje v Rize uhrát ještě bod nebo doufat v úterní klopýtnutí Slovenska proti Norsku, protože při shodě v tabulce bude proti Lotyšsku mluvit porážka ze vzájemného zápasu. Stejně tak Německo má výhodu, že dokázalo zdolat Dánsko a stačí mu tedy v posledním vystoupení zdolat Francii a nemusí se už na nic ohlížet.