MS V HOKEJI: Slovensko bojuje proti outsiderovi, český tým narazí na lídra skupiny B

GLOSÁŘ Z RIGY: A kde jsou ti diváci? Ceny lístků Lotyše odradily, berou je jako okrádání

Před 17 lety, když hokejový šampionát zavítal do lotyšské Rigy poprvé, jste vídali nadšení místních, narvané tribuny i národní hrdost. Teď vám taxikář Edgars při cestě z letiště ještě před startem mistrovství upřímně řekne: „Jít na zápas? Ne! Většina lidí má pocit, že nás pořadatelé chtějí okrást.“ A není to ojedinělý názor, třeba lotyšský žurnalista Janis Freimanis ve svém komentáři na delfi.lv v pátek napsal: „Pokud někdo to, co se děje v Rize, nazývá hokejovým festivalem, pak je tato událost zjevně určená pro jiné publikum.“