Riga (od našeho zpravodaje) - Zlepšeným výkonem a pěti vstřelenými góly ve třetí třetině nakonec nároďák na MS zápas s outsiderem otočil a zvítězil 6:2.

Čím si vysvětlujete hodně mdlý výkon v prvních dvou třetinách?

Dva volné dny byly znát. Takový zápas chce dobrou fyzickou kondici, jenže naše těla nefungovala. Až během druhé třetiny jsem viděl, že hráči začali normálně bruslit a podstupovat souboje. Určitě to bylo i trochu v psychice. Prohrávali jsme 0:2, hráči to měli v hlavách. Ale nejdůležitější bylo, že začaly fungovat nohy. Gól na 1:2 nám dodal velkou energii. O druhé pauze jsme udělali změny v sestavě, což taky pomohlo. Třetí část už byla mnohem lepší. Bruslili jsme, bojovali. Byli jsme důrazní, vyhrávali jsme souboje. Tam už bylo všechno. Máme tři body, ale nebylo to jednoduché. To uznávám.

Zaskočilo vás, jak líně mužstvo hlavně v úvodu duelu působilo?

Nebylo to líné. Snažili se, jak jsme mohli. Ale nefungovalo tělo. A právě to je třeba. Jakmile začalo pracovat, dominovali jsme.

Musel jste o přestávkách v kabině hodně zvýšit hlas?

Byl správný čas zvýšit hlas. Bavili jsme se o tom, co rozhoduje zápasy - bojovnost, bruslení, vyhrávání soubojů. A my jsme tohle nakonec našli. Musíme také dát kredit Slovincům, využili svoje šance.

I lídři mužstva si v kabině vzali slovo?

Ano. Byli znát v kabině, stejně jako na ledě. Přesně takové lídry potřebujeme. To není hra trenérů. Ale hra hráčů.

Jak vám bylo za stavu 0:2?

Musím vždycky najít, co říct hráčům. Nebyly to taktické nebo systémové věci. Bylo to o tom, že tělo nepracovalo.

Foto: David W Cerny, Reuters Kari Jalonen uděluje instrukce Karlu Vejmelkovi (archivní foto)

V době největší krize vás opět zachránil Dominik Kubalík...

Když dáte na MS hattrick, je to super. Ten chlap prostě umí střílet a využívá svoji zbraň.

Jak byste zhodnotil výkon Karla Vejmelky?

Líbil se mi. Nebylo to pro něj jednoduché, hlavně ten úvod. Měl ale opravdu super zákroky při přesilovkách soupeře. Pokud jde o brankáře, musím říct, že jsme měli všechny zápasy dobré gólmany. Možná je kolem toho až moc spekulací. Protože když se díváte jenom na jeden gól, o tom to není. Je to o celých 60 minutách. Karel nám dneska dal možnost vyhrát. To jsou nejdůležitější věci pro mě, i pro tým.

Jak jsou na tom zdravotně útočníci Sedlák s Chytilem, kteří nemohli nastoupit?

Nemůžu říct, nejsem doktor. Musím být upřímný, nevíme. Je to smutné, ale musíme jít den po dni. Uvidíme.