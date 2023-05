Riga (od našeho zpravodaje) - Na turnaji se tak s 10 kanadskými body za šest gólů a čtyři asistence posunul do čela tabulky produktivity.

Proč to ale víc než půlku zápasu nešlo?

Nebylo to o tom, že by to nešlo. Vůbec jsme nedělali věci, které jsme měli. Nešly nohy, nedokázali jsme si pomoct. Všechno ale začíná od soubojů, které by měly být alfou a omegou každého výkonu. Když do něj jdeme na 50 procent, nemůžeme ho vyhrát. Na MS není tým, který se porazí sám. Nechci říct, že jsme byli laxní a nechtělo se nám, uznávám ale, že to tak působilo. I když si myslím, že jsme do zápasu šli naplno, nebylo to vidět.

Hodně vám pomohl váš první gól na 1:2 v závěru druhé třetiny, že?

Strašně nám pomohl, dal nám jistotu, že jsme to konečně zlomili. Sám jsem cítil, že odteď už to konečně půjde. Najednou jsme začali jezdit, pomohli jsme si navzájem a dokázali jsme je přehrávat. Ve třetí třetině už jsme to byli my.

Na kolik vás hattrick vyjde do týmové kasy?

Vůbec nevím, ale jen tak mi to asi neprojde. To je ale to poslední co mě teď zajímá. Hattrick samozřejmě potěší, moc jsem jich za kariéru nedal, hlavně jsem ale strašně rád za výhru.

Vaše góly v přesilovce při ráně z první vypadají strašně jednoduše. Věříte si?

To jo, ale jedna střela po ledě mezi nohy, druhá zase po ledě vedle betonu. Kdyby to byly víka jako je tam sází Ovečkin, bylo by to něco jiného. Dneska to bylo dost se štěstím. Ale beru úplně všechny góly a mám radost, že nám přesilovky fungují a dokázali jsme se o ně opřít.

Je nepříjemné, že od startu turnaje se ve vaší řadě objevili už čtyři centři? Dnes jste začali se Špačkem a končili se Sobotkou.

Hledáme vhodné spojení. Se Špágrem to nebylo špatný, ale chtělo to nějaký impuls, který přišel ve třetí třetině s Vláďou. Prospěl nám, najednou to začalo fungovat.

Věříte, že výkon z prvních dvou třetin už na turnaji nezopakujete?

Neexistuje, aby se na mistrovství opakoval výkon z první třetiny. To prostě nejde. Poučíme se z toho, jenže věcí, za kterých jsme se měli poučit, už bylo na turnaji dost.

Hrklo ve vás, když během zápasu odkulhali na střídačku Smejkal s Jordánem?

Obzvlášť v situaci, v níž se nacházíme, takové věci nerad vidím. Doufám, že oba budou v pohodě. Jsou to velcí bojovníci, kteří něco vydrží.