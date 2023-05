Je jasné, že vedení tým ještě sleduje vývoj 2. kola play off NHL. Mohli by celek posílit třeba ještě útočníci Ondřej Palát (New Jersey) a David Kämpf (Toronto)? Teoreticky by se nabízel i forvard Radek Faksa z Dallasu nebo Matěj Blümel, jenž působí na farmě Stars v Texasu.