Hodnotí se to hrozně špatně. Pro mě naprosto nepochopitelný výkon. Snažím se přijít na to, proč nás přehrávají takové země jako Lotyšsko a Slovinsko, proč jsme spadli na jejich úroveň. Celý zápas jsem si dával tuhle otázku. Zároveň jsem zvědavý, co se bude dít, až narazíme na Švýcary s Kanadou.

Odpovědět nedokážu. Ale opravdu se snažím zůstávat pozitivní. Po Lotyšsku jsem věřil, že si chemie sedne. Trvalo to teda do třetí třetiny, kluci naštěstí smazali tu brutální kritiku, která by se na ně snesla v případě prohry. Snese se teda pořád, ale bude o dost mírnější. Prohrát se Slovinskem by byla hokejová tragédie.