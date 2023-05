PŘÍKLEP EXTRA: Češi zabrali a odvrátili blamáž. Třetí třetina? Takhle jsme měli hrát celý zápas, říká expert

Ještě než přišlo na řadu téma v podobě utkání českých hokejistů na MS, mluvilo se o pozici sportovního manažera druholigového Chomutova. „Nabídka Chomutova mi dávala smysl. Lákal mě ten jejich příběh, že od krajského přeboru chtějí až nahoru, to mě oslovilo. Takže když mi zavolali, vzal jsem nabídku na manažera a od další sezony i trenéra,“ řekl Pešout ke svému novému angažmá.

Pak už se mluvilo o utkání se Slovinskem. „Slovinci jsou největším adeptem na sestup z elitní skupiny,“ řekl expert Sport.cz Kézr k dnešnímu českému soupeři. „Za mě je to Kazachstán,“ nesouhlasil Pešout.

Sestřih utkání MS Česko–LotyšskoVideo : Česká televize

Slovinci se na MS musí obejít bez své největší hvězdy Anžeho Kopitara. „On nemá vliv jen na ledě, je to velká ztráta i pro kabinu,“ poznamenal Pešout k absenci hvězdy NHL.

„Pro ně dnešní zápas nemá velký význam. Určitě se hlavně soustředí na zápas o sestup proti Kazachstánu,“ uvedl Pešout. „Slovinci musí zápas s Kazachstánem vyhrát, protože Kazachstán získal dva body proti Norům,“ připomněl aktuální situaci ve skupině B Kézr. „Zápas by měl probíhat v naší režii,“ dodal šéfredaktor Sport.cz.

Sestřih utkání MS Norsko–KazachstánVideo : Česká televize

Srovnání s Lotyšskem? „To se vůbec nedá porovnávat, dnes očekávám průběh jako s Kazachstánem,“ předpovídal Pešout. „Slovinci nebudou na Česko stačit, pokud Česko podá výkon na standardní úrovni,“ souhlasil Kézr, že Slovinci šli do zápasu v roli velkých outsiderů.

Pak už se mluvilo o situaci v českém týmu. Nejprve přišla řeč na útočníka Jiřího Černocha. „Nemyslím si, že je to hráč, který by měl hrát přesilovku v národním týmu,“ řekl na adresu Černocha Pešout. „Já mu to přeju, ale já jsem ho stavěl před branku, kde se dokáže prosadit,“ dodal trenér ke svému bývalému svěřenci. „Těží z důvěry trenéra Kariho Jalonena, jeho role v týmu roste,“ poznamenal Kézr.

Mluvilo se také o lídrovi týmu Romanu Červenkovi. „Za gól v prodloužení s Lotyšskem nemohl. Musím se ho zastat, protože toho hráče měl hlídat Zbořil. Červenka už jen hasil požár,“ připomněl šestapadesátiletý kouč inkasovaný gól v prodloužení s Lotyšskem.

Před začátkem utkání přišla řeč také na absence v českém týmu. „Mistrovství bude ještě trvat dlouho. Pokud jde o takto kvalitního hráče, tak bych ještě počkal,“ uvedl Pešout ke zranění Lukáše Sedláka s tím, že náhradníka by ještě nepovolával.

„Jsou oficiální informace a pak jsou věci, o kterých se nemluví z pochopitelných důvodů. Podle neoficiálních informací je v Sedlákově kotníku prasklinka. Pokud to tak je, tak je to jeho konec na MS," řekl Kézr.

🎙 Lékař národního týmu po dnešním tréninku popsal zdravotní stavy všech tří marodů z útoku 👇🏻 #narodnitym #jakolev #mshokej Více zde ➡️ https://t.co/FFsDBMfd7m pic.twitter.com/aHsi5G5JXl — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 17, 2023

Situace v brankovišti se podle Pešouta zbytečně zveličovala. „Jsou tam tři vynikající gólmani,“ uvedl trenér. „Slovinci se budou šetřit na ten jejich rozhodující zápas, nemyslím si, že na Vejmelku dnes půjde hodně střel,“ dodal Pešout. „Jde hlavně o to, abychom v neděli se Švýcarskem postavili gólmana a věděli, kdo bude chytat v rozhodující fázi turnaje,“ řekl Kézr.

Slovinci ovládli první třetinu

Úvodní dějství se ale českému týmu vůbec nepovedlo. Slovinci dvěma góly šokovali Jalonenovu družinu a ta se z dvojité rány marně oklepávala. Svůj první start na letošním MS si určitě představoval jinak i brankář Vejmelka. „Třetina se nám vůbec nepovedla. Od toho prvního nešťastného gólu jsme jak opaření, vůbec se nám nedaří. Teď doufám, že se projeví síla mužstva v kabině," uvedl Pešout.

Foto: Roman Koksarov, ČTK/AP Jan Drozd ze Slovinska ve velké šanci před Karlem Vejmelkou

„Hrajeme hanebněji a hanebněji minutu po minutě," řekl Kézr. „Toto je zatím to nejslabší, co národní tým v Rize předvedl. Porážíme se sami," řekl Kézr. „Doufejme, že dáme gól, který nás nakopne. Pokud bychom dostali třetí gól, tak to může být obrovský průšvih," glosoval Pešout českou třetinu hrůzy.

„Zaděláváme si na obrovské problémy. Děláme chyby, a to hrajeme se soupeřem, který je občas potrestá. Čeká nás Švýcarsko a Kanada, tyto celky budou trestat chyby mnohem častěji," mínil Kézr.

Ve druhém dějství Češi jen snížili

Ve druhém dějství národní tým snížil na 1:2 zásluhou Kubalíkovy přesilovkové trefy. „Hra vůbec nebyla dobrá. Připomnělo mi to hodně první třetinu. Vůbec se nám nedaří a neměli jsme ani žádné vyložené šance," zhodnotil bývalý kouč Komety.

Foto: Ints Kalnins, Reuters Jan Košťálek v zápase proti Slovinsku

„Nehrajeme jako tým. Nepomáháme si. I teď u gólu to Kubalík vzal na sebe," mínil Kézr. "Děláme hrozně málo pro vítězství. Se vší úctou ke Slovincům, toto by neměl být vyrovnaný zápas," dodal Kézr.

Pokud chceme hrát čtvrtfinále, potřebujeme vyhrát. Nemusí to být za tři body, alespoň za dva, ale musíme vyhrát," dodal šéfredaktor Sport.cz. „Je čas na to, aby trenér Jalonen zkusil namíchat útoky. Hrajeme i o klid a pohodu v týmu," dodal Kézr.

Češi ve třetí třetině otočili a zvítězili

„Výsledek je nakonec vůči Slovincům až krutý. Z naší strany třetí třetina vypadala tak, jak měl vypadat celý zápas," zhodnotil po boji Kézr. "Vzali za to ti hráči, kteří na to tu roli mají a je vidět, že ji zvládají," dodal Pešout.

„Ve druhé třetině Karel (Vejmelka) mužstvo podržel. Po prvním gólu jsme se tady ve studiu shodli, že už je jen otázka času, než zápas otočíme," prozradil trenér Chomutova. „Obrat přišel za 73 vteřin. Bylo důležité, že se nám to podařilo otočit rychle," dodal Kézr.

Foto: Ints Kalnins, Reuters Roman Červenka se raduje z branky

„Zápas s Norskem bude proti kvalitnějšímu a zarputilejšímu soupeři. Pokud k tomu přistoupíme takhle, mohl by to být problém. Je to pro nás zdvižený prst," vyhlíží Pešout duel proti Seveřanům.

PŘÍKLEP EXTRA K HOKEJOVÉMU MS Redakce Sport.cz nabídne fanouškům během hokejového mistrovství světa pravidelná studia k zápasům českého týmu. Ve studiu bude s moderátorem diskutovat o daném utkání vybraný expert z řad hokejových osobností a redaktor Sport.cz. Studio Příklep extra bude začínat vždy padesát minut před úvodním vhazováním.

Sestřih utkání MS Slovinsko–NorskoVideo : Česká televize