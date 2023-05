Byla tohle jedna z nejtěžších nominací, kterou jste kdy tvořil?

Bylo to opravdu složité rozhodování, ale je to moje práce. Tolik hráčů bylo na podobné úrovni. Museli jsme nějak najít jejich roli. A podle toho dělat závěrečné rozhodnutí. Proto jsme rozebírali všechno fakt do hloubky, děkuju i asistentům, se kterými jsme se o tom bavili. S konečnou nominací jsem spokojen a mám z ní radost.

Jak vás bolelo oznamovat hráčům, že se do Rigy nepodívají?

To k pozici trenéra patří, i když to není snadné. Musel jsem to dělat i dřívější roky. Promluvili jsme si se všemi individuálně a vysvětlili jsme jim důvody. A všem jsme poděkovali za jejich práci v přípravných kempech. Opravdu udělali všechno pro to, aby se na mistrovství probojovali.

Čí jméno padlo jako poslední při rozhodování?

Nebylo tam žádné poslední jméno. Vybírali jsme to společně, aby klapala všechna jména dohromady. Naše největší síla je právě v tom, že máme různé typy hráčů. Na to jsme se soustředili při sehrávání. Teď je ještě čas na to, abychom si spolu s ostatními trenéry sedli a vybudovali tým pořádně podle rolí. Aby individuální přínos každého hráče vytvořil kvalitní tým.

Takže nebude podle vás zásadní, že tentokrát v týmu není tolik hvězd z NHL?

Takhle se přemýšlet nedá. Všichni bychom byli rádi, kdyby přijela celá bostonská ekipa. Ale každý má nějaký důvod. Tým je teď trochu jiný, ale hráli jsme tenhle týden dobře a věřím, že můžeme v Rize uspět.

Parta pro MS je skvělá, těší Michala Kempného. Můžu za tyhle kluky strčit ruku do ohně!Video : Sport.cz

Jako jediný z Bostonu přijel Jakub Zbořil, který však víc než měsíc nehrál. Přesvědčil vás za dva víkendové duely?

Asistent Libor Zábranský ho zná velmi dobře. A Zbořil chtěl po vypadnutí Bostonu přijet. Věděli jsme, že měsíc nehrál zápas, ale ukázal nám, jak je dobrý bruslař a víme, co nám přinese. Do týmu patří.

Filip Chytil hraje v Rangers obvykle ve třetím útoku. Má na to být v reprezentaci jedním z lídrů?

Když hrajete třetí lajnu v Rangers, je to obrovská kvalita. Určitě takovou roli může zvládnout. Ve středu jsem mu volal a bavili jsme se o situaci v týmu. Chtěli jsme ho co nejdřív v Evropě, přijel v pátek. Měl nejlepší sezonu v kariéře. Silný centr, který je pro nás důležitý. Určitě nám pomůže i v přesilovkách.

Daniel Voženílek se k týmu připojil až po úspěšném finále extraligy a v obou víkendových duelech zazářil. To vás oslovilo?

Teď má neskutečnou formu, je na vlně. Sledovali jsme ho delší dobu, v play off zářil a byl nejužitečnější hráč. Prokázal, že je prostě v ráži a potvrdil to i v národním týmu. Udělal obrovský progres. Už s námi hrál ve Švýcarsku a odehrál tam dobré zápasy. A teď své výkony ještě vylepšil. Takové hráče potřebujeme.

Drobným překvapením v nominaci je jméno Filipa Chlapíka, který se tentokrát dočkal. V přípravě ale nepodával tak zářné výkony.

Filip vypadl s Ambri velmi brzy a měl hodně dlouhé volno. Měsíc byl bez hokeje a bylo to na něm znát. Pracoval velmi dobře i co se týče kondice, obzvlášť tenhle týden. Ukázal, že umí zastat důležitou roli. Proto jsme se ho rozhodli vzít. Věřím, dá důležité góly.

Byla na českém týmu znát nervozita kvůli blížící se nominaci? Malinko nám chyběla energie, říká Michal KempnýVideo : Sport.cz

Tomáš Hyka uplatňoval souhru z Pardubic s Lukášem Sedlákem, ale do Rigy nakonec nejede. Nenašli jste pro něj vhodnou pozici?

Měl jsem ho v týmu poprvé. Těšilo mě, že tu byl. Měl těžkou sezonu, prodělal nemoc, ale vrátil se v dobré formě. Ale nemáme místo pro jeho roli, v prvních dvou formacích a na přesilovku. I tak mu patří díky.

David Jiříček nedohrál sobotní ani nedělní duel. Zůstává mimo kvůli zranění kotníku?

Poranil si bok už proti Rakousku. Už byl v pohodě, ale přivodil další problémy, tentokrát s kotníkem. Nemohl dohrát zápas a netušíme, jak dlouho se bude léčit. Proto jsme se rozhodli ho nevzít.

Nominace gólmanů byla už dlouho jasná. Víte, kdo dostane pozici jedničky?

Ještě jsme se nerozhodli. Ale máme tři kvalitní brankáře. Navíc mají skvělého týmového ducha a rozumí si.

Bavili jste se už o tom, kolik hráčů zapíšete na soupisku a kolik si necháváte volných míst?