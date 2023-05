Ještě než přišlo na řadu téma utkání s Lotyšskem, rozebíraly se Nedorostovy funkcionářské posty. Manažer reprezentační osmnáctky bude nově působit také jako manažer českobudějovické mládeže. „Čeká mě spousta práce, těším se na to, v klubu mám obě děti,“ uvedl českobudějovický rodák. „Jak to bude s osmnáctkou, ještě nevím. Žádnou velkou stopu jsme na MS nezanechali. Uvidíme, jaké budou kroky svazu,“ přiznal Nedorost.

Osmnáctka po nepovedeném turnaji čelila velké kritice za zvolenou taktiku pro utkání s USA. „Kritika byla za zvolenou taktiku, hráli jsme s nimi dvakrát během krátké doby. Pokaždé jsme vysoko prohráli. Nechtěli jsme jít do otevřené bitvy, protože by to nedopadlo dobře. Oni jsou úplně jinde. Je to MS, hraje se na výsledek. Bylo to, jak to bylo," uvedl ke kritice manažer reprezentační osmnáctky Nedorost.