Riga (od našeho zpravodaje) - „V ten okamžik jsem byl strašně naštvaný, teď už jsem to hodil za hlavu. Nedá se nic dělat a nevrátíme to. Prostě se stalo," vyprávěl jen pár minut po zápase Černoch.

Stál si však za tím, že alespoň jeden ze čtyř arbitrů na ledě jeho zjevný dotek s kotoučem vidět měl. „Hlavně jsem viděl, že čárový je ode mě dva metry. Tvrdil, že to neviděl," nechápal Černoch.

Po následném kanadském gólu se kolem rozhodčích okamžitě sjelo několik českých hráčů včetně kapitána Červenky. „Říkal jsem jim, že teď to vidí na kostce. Jenže už to bylo zahrané a nemohli s tím nic dělat. Nemohli jít využít videa, my jsme si zase nemohli vzít trenérskou výzvu," věděl Červenka, že podle pravidel už s nastalou situací nehne.

Sestřih utkání MS Kanada - ČeskoVideo : Česká televize

K čemu pak Čechům bylo, že po zápase supervizor dohlížející na rozhodčí trenéru Jalonenovi a celému realizačnímu týmu vzkázal, že arbitři pochybili.

„Každý dělá chyby. Supervizor už nám trenérům poslal zprávu, že udělali chybu. Že to měl být ofsajd. Měli to písknout. Ale každý dělá chyby. Na takové úrovni, když se udělá chyba... Nemělo by se stávat," měl jasno Kari Jalonen.

„Stejně jsme v tu chvíli prohrávali o gól... Ale naštve to, když vím, že jsem se puku fakt dotkl a oni to z takové blízkosti nevidí," mrzelo Černocha.

Nebyl to jediný moment, kdy se Češi hněvali na sudí. Ve 47. minutě neudělili 2+2 minuty Bradu Huntovi, když hokejkou zasáhl do obličeje Michaela Špačka a způsobil mu krvavé zranění. Zde ale sudí postupovali správně, protože podle nových pravidel na každé krvavé zranění znamená faul. Pokud hráč odehraje puk a následně zasáhne soupeře do obličeje, o nedovolený zákrok nejde. Což byl tento případ.

A Jalonen verdikt sudí nerozporoval. „Když hokejkou následujete přihrávku, není to faul, když hůl zasáhne obličej. Tak to je," řekl kouč Čechů.

"Když budu mluvit za sebe, tak rozhodčí jsou tady nekonzistentní. Někdy pouští vhazování, že si na nich každý může dělat, co chce. Pak to udělám já a vyhodí mě," kroutí Černoch hlavou.

„Moc nevím, jaká jsou pravidla. Jestli jsou kluci z Kanady zvyklí hrát buly čím můžou, a ne jen hokejkou, jak by se mělo.... Někdy rozhodčí pískne, jindy to pustí. Chápu, že každý rozhodčí píská jinou soutěž, pro ně to je taky těžký..." snaží se být Černoch alespoň trochu smířlivý.