Riga (od našeho zpravodaje) - Kanaďané vlétli do utkání dominantně, o čemž svědčí také poměr střel 19:4. Po úvodních pár „oťukávacích" minutách totiž kanadský tým ten český přebrusloval, šikovnou kombinací se dostával do útočné třetiny a vytvářel v ní kolotoč. Bylo vlastně jen otázkou času, kdy se soupeř prosadí a jistého Vejmelku poprvé překoná. Stalo se tak při druhé kanadské přesilovce, kdy Krebs střelou do protipohybu nedal českému muži s maskou šanci.

I druhá třetina odstartovala v podobném duchu, leč po dvou minutách Kanaďané hromadně prchli na střídačku a jejich taktické chyby Češi dokonale využili. Dvořák nasměroval dlouhý pas na Fleka, jenž předal puk najetému Kautovi a ten šikovnou kličkou „vykoupal" Montembeaulta. Kanaďany to uzemnilo, dokonce Kaut mohl přidat i druhý gól. Později zase Lenc orazítkoval tyč. A další nebezpečné útoky postupně přibývaly.

"V první třetin nám hlavně chyběl pohyb. Kanaďané byli všude první, proto hráli s pukem, zatímco my na ně jen koukali. Řekli jsme si, že musíme všechno dělat rychleji, rozjezdit nohy a vyhrávat souboje, které nás udrží na puku. Pak se to zlepšilo, jen škoda, že jsme ze druhé třetiny nevytěžili víc. Měli jsme několik přečíslení, které jsme mohli líp zakončit," řekl kapitán Roman Červenka.

Skóre ale zůstalo neměnné a třetí třetina tak slibovala otevřenou partii.

Kanada v ní však šla do trháku. Češi prohráli v obranném pásmu vhazování a rychlou kombinaci následně využil Myers. Tým prahl po vyrovnání, leč o dobrou příležitost v podobně přesilovky přišel vinou rozhodčích, kteří nepostřehli zásah Kanaďanů holí do Špačkovy tváře. Teprve druhá „trefa" do jeho obličeje přinesla čtyři minuty před koncem početní výhodu, avšak česká šance se v ní nezrodila.

Kanaďané pak v samotném závěru dali do prázdné na 3:1, Češi protestovali, že trefě předcházel jejich ofsajd, ale zůstali nevyslyšeni. "Viděl jsem, že čárový je ode mě dva metry, takže jsem se puku dotkl, aby se zastavil čas a měli jsme ještě šanci. Tvrdil, že to neviděl. Tak to je," řekl Jiří Černoch.

Mistrovství světa v hokeji 2023 Skupina B (Riga): Kanada - Česko 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Branky a nahrávky: 23. M. Kaut (Flek, T. Dvořák) - 20. Krebs (Glass, Hunt), 45. Myers (J. Quinn, Laughton), 60. Crouse (Laughton). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Štolc (Švýc.) - Synek (SR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6420. Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Lenc, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen. Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny.