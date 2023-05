Utrpěl poranění v oblasti horní poloviny těla. Sice ten zásah byl směřovaný na hlavu, naštěstí ale otřes mozku neutrpěl, neměl žádné příznaky, které by tato kritéria splňovaly. To je celkem dobrá zpráva. Podstoupil léčbu, fyzioterapii a dnes se vrátil na led.

Jeho stav vypadá velice příznivě. Mohl by se vrátit do turnaje a plné zátěže.

Mohl by hrát už ve čtvrtek proti Slovinsku?

To není moje rozhodnutí, ale budeme se snažit, abychom Filipa do zápasu připravili. Musíme jít postupnými kroky. Nejdřív musíme vidět, jak snáší tréninky a pak teprve uvidíme, jestli ho trenéři zařadí do zápasů.