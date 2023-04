Silfverberg má ve sbírce stříbro z MS v roce 2011 i z na olympijských her v Soči o tři roky později. Dvaatřicetiletý útočník reprezentoval také v roce 2016 na Světovém poháru v Torontu. V NHL sehrál za Ottawu a Anaheim 739 zápasů a připsal si 354 bodů za 161 branek a 193 asistencí. V 69 duelech play off přidal 45 bodů (18+27).

Dvaadvacetiletý Berggren byl v přípravě před loňským šampionátem, ale do kádru se nedostal. Po roce stráveném v AHL v Grand Rapids v této sezoně v NHL debutoval a v 67 utkání si připsal 28 bodů (15+13). O rok mladší Raymond za dvě sezony v Detroitu nasbíral ve 156 duelech 102 bodů (40+62).

Pětadvacetiletý Nylander, mladší syn mistra světa z let 1992 a 2006 Michaela Nylandera a bratr opory Toronta Williama, strávil většinu sezony na farmě Peguins ve Wilkes-Barre/Scranton v AHL. Za Pittsburgh sehrál devět utkání. V NHL i za Buffalo a Chicago má 93 utkání a 34 bodů (14+20). V osmi duelech play off nebodoval. Třiadvacetiletý Sandin za Toronto a Washington zaznamenal ve 159 duelech 63 bodů (13+50), v pěti utkáních play off jednou skóroval.