Šestadvacetiletý Malgin se loni vrátil do NHL po dvou letech ve švýcarské lize v Lausanne a Curychu. Zamířil do Toronta, odkud se v polovině prosince stěhoval do Colorada. V NHL má bývalý hráč i Floridy na kontě 257 zápasů a 81 bodů za 41 branek a 40 asistencí. V play off letos debutoval a v sedmi utkáních nebodoval.