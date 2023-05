Riga (Od našeho zpravodaje) - Z Kevina Fialy je už po devíti letech hvězda NHL. Však když coby posila „last minute" dorazil do Rigy, Švýcaři mu uspořádali speciální tiskovou konferenci, což je na hokejových šampionátech tuze výjimečná věc. A už tehdy 26letý útočník říkal: „Zápas s Českem pro mě bude speciální."

Narodil se českým rodičům ve Švýcarsku, protože tu jeho tatínek hrával nižší hokejovou ligu. Sice pravidelně jezdíval za babičkou do Prahy, jenže českým trenérům mládežnických reprezentací nebyl na očích, a tak ho pevně do svých struktur lapili Švýcaři.

Švýcarský útočník Kevin Fiala na tiskové konferenci po příletu na mistrovství světa do Rigy.

Narodil se v Havířově, když se ale jeho maminka podruhé provdala, přestěhoval se ve čtyřech letech i s bratrem do Švýcarska. Tam začal s hokejem, ovšem ve třetí třídě chtěla maminka, aby do sebe dostal češtinu, a tak ho na rok poslala k tatínkovi do Havířova. Chodil tu na základní školu a jeho spolužákem byl v hokejové třídě třeba Robert Říčka. Díky hodné paní učitelce Hermanové, kterou rád v rozhovorech zmiňuje, češtinu zvládl. Dokonce si přál v Havířově zůstat, ale maminka ho chtěla mít zase ve Švýcarsku.